– Jeg har ikke tenkt å bruke mer tid på Abid Raja. Nå skal jeg konsentrere meg om å bruke tiden på politikk, sier Siv Jensen til TV 2.

Venstre-leder Trine Skei Grande har likevel en klar oppfordring til finansministeren.

– Jeg tror Frp har forstått hvilke følelser det rører i folk med den begrepsbruken de har hatt.

– Håper du Siv Jensen slutter å bruke ordet «snikislamisering»?

– Jeg håper det, og forutsetter det og jeg håper vi alle har lært noe av prosessen.

Tidligere i dag beklaget Abid Raja hvis noen har følt seg støtt av hans ordbruk, da han anklaget Frp for brun propaganda.

Han stod likevel ved den harde kritikken mot Siv Jensen.

– Finansministeren har med sin retorikk ikke har klart å representere hele Norge, sa Raja.

Tekstet med Raja

– Hva har du sagt til Abid Raja?

– Vi har SMS-et og laget en plan om hvordan vi skal jobbe videre og utvikle politikk, sier Skei Grande.

– Har du lagt en plan om hvordan forholdet i regjeringen skal bli bedre?

– Vi kan ikke holde på med denne diskusjonen videre, sier Skei Grande.

Hun avviser at hun har bedt Abid Raja stoppe med solo-utspill. Skei Grande og nestlederne var ikke informert om Frp-angrepene fra Raja.

– Nei, til det kjenner jeg han altfor godt. Vi må jobbe sammen og finne de politiske sakene, og hvordan vi skal løfte Venstre og regjeringen.

Taus Erna

Venstre-lederen, Siv Jensen og Erna Solberg er onsdag på Kistefoss for åpningen av «The Twist» Kistefoss nye museumsbygg.

Erna Solberg ville ikke kommentere striden i regjeringen da hun møtte TV 2.

Tidligere i dag i Østfold sa hun at regjeringen nå må ha fokus på politikk.

– Jeg har ikke flere kommentarer enn jeg ga i helgen, og alle må sørge for at vi får frem regjeringens politikk.

– Jeg regner med at alle regner med at ikke synes helgens diskusjoner har vært til gunst for noen i regjeringen, sa Solberg.