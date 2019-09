Kanskje fikk ledelsen i LASK kalde føtter før møtet med Rosenborg, for nå er i alle fall superveteranen Emanuel Pogatetz tilbake i troppen til torsdagens TV 2 Zebra-sendte kamp.

Det bekreftet trener Valerien Ismaël på lagets pressekonferanse onsdag, der han omtalte saken som eliminert, ifølge sporx.com.

– Vi gleder oss over at han nå er klar for spill igjen, uttalte Ismaël.

Det er en ganske annen tone enn treneren brukte før helgens kamp mot Sturm Graz.

Da omtalte han Pogatetz oppførsel som respektløs, etter at 36-åringen uteble fra en offisiell foto-seanse med UEFA - uten å ha gitt beskjed på forhånd.

– Det er en veldig merkelig situasjon, sier sportssjef i storavisen Kronen Zeitung, Georg Leblhuber, til TV 2.

– Først har han tilsynelatende ikke innrømmet å ha gjort noe feil, før han onsdag morgen har ringt og skværet opp med treneren. Hva som er blitt sagt, vet jeg ikke.

Leblhuber, som følger LASK tett, er imidlertid klar i sin tale i presserommet på Linzer Stadion.

– Han kommer ikke til å spille fra start. Være med i troppen, ja, men ikke spille.

Med andre ord verken styrker eller svekker det Rosenborgs motstand nevneverdig.

Pogatetz, med over 60 landskamper for Østerrike og en fortid i Premier League, er LASKs mest meritterte spiller, selv om karrieren nå er på hell.

LASK må imidlertid klare seg uten kaptein Gernot Trauner etter hans røde kort i Champions League-kvaliken mot Club Brugge. Det er en større svekkelse, mener Leblhuber.