Siden 1993 har den berømte isbjørnen stått på sokkel i Hammerfest.

Men etter en storm i 2016 forsvant isbjørnen. Uværet forårsaket store skader på det berømte landemerket, og den ble derfor fraktet til et lokalt bilverksted i byen som skulle lakkere og reparere skadene.

Det var lokalavisa Hammerfestingen som omtalte saken først.

– Ble litt mye

Denne uken kom isbjørnen tilbake til sin vante plass, men årvåkne tilskuere oppdaget raskt at alt ikke var som det skulle.

Isbjørnen hadde nemlig fått store svarte ringer rundt øynene.

– Det ble kanskje litt mye. Han ser jo ut som en panda eller en figur fra en skrekkfilm, sier ansvarlig redaktør i lokalavisen Hammerfestingen, Bjørn Egil Jakobsen, til TV 2.

– Angstfull narkoman

På Facebook-siden Oppslagstavla i Hammerfest har ikke isbjørnens nye utseende gått ubemerket hen.

«Den ser jo ut som en angstfull narkoman.»

«Rett fra en skrekkfilm! Fin måte å jage bort turistene når de kommer.»

«Ser ut som han har fått svartrøyken fra Melkøya midt i fleisen.»

Det er Bilskade og Lakk Hammerfest AS som har stått for restaureringen av isbjørnen. Daglig leder Krister Sørnes sier til NRK at isbjørnen ble mørkere rundt øynene etter at de leverte den fra seg til eieren.

– Eieren ønsket mer sort på snuten og rundt øynene, men vi ser at det ble for mye, sier Sørnes til kanalen.

Endret utseende

Ifølge NRK har isbjørnen i løpet av onsdagen fått et litt mer normalt utseende.

NYTT UTSEENDE: Slik ser isbjørnen ut onsdag kveld. Foto: Bjørn Egil Jakobsen / Hammerfestingen

Det er tidligere ordfører i Hammerfest, Tormod Bartholdsen, som eier isbjørnen og som har hatt ansvaret for restaureringen.

– Den var ikke opprinnelig så svart, men jeg synes også at isbjørnen ble litt svart rundt øynene, sier Bartholdsen til Hammerfestingen.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Bartholdsen, uten hell.