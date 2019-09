RBKs nye spiss overrasker: – Bedre enn vi trodde

– Jeg er blitt imponert over RBK, men også Trondheim som by. Jeg hadde aldri vært der før jeg kom hit, men trives veldig godt, sier han.

– Det har vært enkelt. Jeg kjenner noen fra før, og jeg får hjelp til å finne leilighet og å få alt det praktiske i orden. Alt har gått som det skal og det er antagelig derfor jeg spilte godt mot Lillestrøm. Jeg håper det fortsetter.

Allerede nå ser han for seg å bli lenger enn hans nåværende lånekontrakt som går ut til jul.

– Jeg håper det. Vi får se. Jeg vet ikke hvordan de tenker om meg eller prestasjonene mine. Jeg tror de er fornøyd nå, men det er bare en kamp,Jeg må vise de neste to månedene at jeg fortjener en kontrakt, eller fortjener ekstra seks måneder. Vi får se. Det kommer an på AZ også.

– Rosenborg er en veldig stor klubb. Den største i Norge, og det viser igjen i måten alt er drevet på. Jeg er veldig glad for å være her, og stolt over å spille for klubben. Mange store spillere har spilt her, som John Carew. Det vil hjelpe meg å bli en bedre spiller at jeg er her.

Overbevist av telefonsamtale

Han beskriver Eirik Horneland som en entusiastisk og ambisiøs trener, og som en type som bidrar til å gjøre spillere bedre.

En telefonsamtale fra Horneland i forkant av overgangen var utslagsgivende for at det ble Rosenborg for spissen som slet med spilletiden i nederlandske AZ, og som aldri la skjul på at han ville bort derfra.

– Det ga meg selvtilliten som jeg trengte, sier han.

– Hadde du lav selvtillit etter den manglende spilletiden?

– Ja, det er helt sikkert. Ikke å få spille er en vanskelig og frustrerende tid. Det er noe man må komme gjennom og se lyset. Heldigvis dro Rosenborg meg ut, og de hjelper meg nå. Det setter jeg pris på.