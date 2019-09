Det melder Manchester United på sine hjemmesider onsdag. Klubben opplyser samtidig at de har sikret seg en opsjon på å forlenge kontrakten i ytterligere ett år med 25-åringen.

– Fra den dagen jeg ankom her har United føltes som hjemme. Jeg har vokst både som person og spiller i løpet av de to årene jeg har vært her, og jeg er takknemlig for all hjelp og støtte jeg har fått. Jeg elsker å spille fotball, og nå er mitt mål å gi noe tilbake til fansen for den støtten jeg har fått med å vinne troféer, sier Victor Lindelöf i en kommentar til kontraktsforlengelsen.

Victor Lindelöf kom til Manchester United fra Benfica i 2017, og har så langt spilt 74 kamper for klubben. Etter en trå start på sin United-karriere har stopperen, som har foreløpig spilt 31 landskamper for Sverige, spilt seg til fast plass i startoppstillingen.

Manager Ole Gunnar Solskjær er fornøyd med at svensken skrev under på en ny kontrakt.

– Victor har etablert seg som en viktig del av laget vårt. Han bringer ro på banen, og er fast bestemt på å hjelpe laget til suksess. Jeg er ekstremt glad for at han dedikert fremtiden sin til Manchester United. Vi ser frem til å jobbe sammen fremover og sørge for at Manchester United kommer tilbake der hvor alle vet at vi hører hjemme, sier Solskjær ti klubbens hjemmeside.

Lindelöf deler ambisjonene til Solskjær.

– Alle vet at alle i denne klubben deler oppfatningen om å gjøre alt for å sørge for at Manchester United kommer tilbake der klubben hører hjemme, slår han fast.