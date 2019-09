Skal få slutt på RBKs Europa-kompleks: – Det er vel på tide å gjøre det treneren vil

Se LASK-Rosenborg på TV 2 Zebra og tv2sumo.no torsdag fra kl. 18.30.

Både i LASK-leiren, Rosenborg-reiret og i ekspert-kretser virker det å være enighet om at i utgangspunktet er Sporting gruppens sterkeste lag.

For de tre andre lagene, PSV er laget som fullbyrder gruppen, handler det om å vinne de innbyrdes oppgjørene.

Å vinne, eller i det minste, unngå å tape borte for en direkte rival i kampen om avansement vil derfor være kjærkomment.

– Kampen er ekstremt viktig, for LASK er det svakeste laget i denne gruppen. Med tanke på hvor gode PSV og Sporting er, bør RBK ha med seg ett eller tre poeng, om de skal være med i kampen om avansement, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Stygge tall

Men det går langt mellom hver borteseier i Europa for Rosenborg, spesielt når de er kommet inn i gruppespillet. Sist gang det skjedde var for nesten nøyaktig sju år siden (minus én dag) - også det i Østerrike: Mot Rapid Wien.

På de elleve bortekampene siden den gang er det blitt tre uavgjorte og åtte tap, og 7-24 i målforskjell.

– Det forteller litt om utfordringene som ligger i Europa. Det er en vanskeligere arena, sier Rosenborg-trener Eirik Horneland til TV 2.

En del av årsaken til at klubben gjorde et trenerbytte var ønsket om å prestere bedre i Europa. Slik sett blir dette som en ny eksamen for Horneland, etter at han overlevde vårsemesteret til tross for en tung start.



Han hevder hardnakket at de ikke har tenkt noe spesifikt over det, men viktigheten av å bedre borteformen i Europa er i alle fall ikke ukjent for spillerne.

– Å få med seg noe på bortebane er alfa og omega, sier Pål-André Helland til TV 2.

Trener Horneland har lovet et offensivt Rosenborg, som skal ta tak i kampen på klassisk RBK-vis. Det er som musikk i Hellands ører.

– Nå har vi vært inne og kjent på nivået i flere år. Nå er det på tide å ha som mål å gå videre fra gruppen. Da må vi gå for å vinne kampene og ta poeng, ikke bare være fornøyd med hederlige prestasjoner.

Offensiv målvakt

Hvor involvert en friskmeldt Helland blir er usikkert, men en som definitivt spiller er keeper André Hansen. Til tross for at en offensiv spillestil medfører større risiko for at også han må mer i aksjon, støtter han trenerens filosofi.

– Det er vel på tide å gjøre det han sier, angripe, angripe, angripe, sier keeper André Hansen til TV 2.