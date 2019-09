Det er en usedvanlig stor usikkerhet før rentemøtet i Norges Bank torsdag. Rundt halvparten av analytikerne som er intervjuet i pressen tror styringsrenten øker med 0,25 prosent til 1,5 prosent, mens omtrent like mange tror renten holdes fast.

DNB og Nordea er uenige

De to største norske bankene tipper på ulikt fall.

– Vi tror mest på at renten holdes uendret, fordi Norges Bank vil være fremoverskuende, og legge vekt på svekkelsen og usikkerheten internasjonalt, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea er ikke enig med sin kollega i DNB:

– Jeg tror det blir renteøkning. Markedet er litt delt, men etter min mening setter Norges bank opp renten, sier han.

– Norske bedrifter rapporterer nå at vi har det beste arbeidsmarkedet på åtte år, så norske forhold tilsier høyere rente, og det er norske forhold sentralbanken forholder seg til.

– Det har stor betydning

Vilde og Tom Erick Sørum har kjøpt leilighet ved Lillestrøm. Til det måtte de låne 3,3 millioner kroner. De håper nå renten holder seg lav.

Tom Erick og Vilde håper renten holdes uendret.

– Det har en ganske stor betydning. Når renten er lav kan vi betale ned mer på lånet, sier Tom Erick Sørum.

Går renten opp torsdag vil det koste paret 8200 kroner mer i året.

– Vi håper den ikke gjør det! sier Sørum.

Bedriftene tror på rentehopp

Både Nordea og DNB rapporterer nå om en kraftig økning av interesse for å binde rentene, godt hjulpet det kraftige fallet i de lange rentene før sommeren.

– Jeg har vært 33 år i Nordea og jeg har aldri sett så stor aktivitet fra våre bedriftskunder knyttet til det å rentesikre seg, sier direktør for bedriftsmarkedet Jon Brenden. Dette indikerer at bedriftene har tro på – eller for den saks skyld frykter – en renteøkning på sikt.

Jon Brenden i Nordea forteller at han aldri har sett så stor aktivitet fra deres bedriftskunder knyttet til det å rentesikre seg

– Den lange renten er jo på vei ned, og den korte har vært litt på vei opp, og de ser vel for seg at sannsynligheten for ytterligere rentefall er mindre enn det motsatte, sier Nordea-direktøren. Han har også en mulig forklaring på at bedrifter viser så mye større interesse for å binde renten, enn det privatpersoner gjør.

– Vi er jo en generasjon av «flytende rente-personer» hver og en av oss, mens bedriftene nok gjør en mye dypere analyse, og tenker mer langsiktig enn vi gjør som privatpersoner, sier Jon Brenden.