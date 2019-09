Høyesterett avviser anke fra drapsdømt syvbarnsmor

Høyesteretts ankeutvalg har avvist drapsdømte Elisabeth Aaslies (44) anke onsdag.

Syvbarnsmorens advokat John Christian Elden fikk ikke medhold i at to av dommerne i lagmannsretten var inhabile og at politiets bruk av undercoveragent var ulovlig.

Lagmannsrettens dom blir dermed stående og Aaslie er dømt for drapet på sin egen far i 2002 og en tidligere eks-kjæreste i 2014.

Aaslie ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år i juli.

Totalt ble hun dømt for to tilfeller av drap, fire tilfeller av forgiftninger og et tyveri, ifølge dommen.

44-åringen har hele tiden nektet straffskyld. I begge rettsinstanser har hennes forsvarer Olav Sylte bedt om full frifinnelse.

– Begrunnet ankebektelse

Etter dommen i Lagmannsretten i juli, valgte Elisabeth Aaslie å bytte forsvarer.

Forsvarsadvokat John Christian Elden mener Høyesterett ga en lengre og begrunnet ankenektelse onsdag.

– De ville ikke senke terskelen for inhabilitet, og de mente at siden forsvaret for ting- og lagmannsrett aksepterte bruk av undercoverbevis, måtte siktede anses å ha gitt informert samtykke til dette, skriver Elden i en SMS til TV 2 og fortsetter:

– Det kan da ikke brukes som ankegrunn ut over en generell prøving om rettergangen under ett er ansett rettferdig, og det mente Høyesterett at den var.

Dømt for to drap

Agder lagmannsrett fant det bevist utover enhver rimelig tvil at Elisabeth Therese Aaslie forvoldt sin fars død i mars 2002.

Faren døde natt til 27. mars 2002, etter at Aaslie ga han sovetabletter og deretter druknet han, står det i dommen. Aaslie ble dømt for forsettlig drap på sin far.

Dommerne mente videre at syvbarnsmoren forsettlig tok livet av sin tidligere kjæreste Øystein Hagel Pedersen på et hotellrom i Kristiansand sentrum 6. april 2014.

Pedersen skal ha blitt dopet ned med Stilnoct sovetabletter og deretter blitt kvalt med en pute.

Retten viste til at forholdet mellom Aaslie og Pedersen var til tider svært konfliktfylt og mente at Aaslies forklaring ikke var troverdig.

Aaslie og en nå avdød kamerat av henne står også bak en rekke trusler mot flere personer, mente lagmannsretten.

Dommen falt i begynnelsen av juli 2019.

Undercover-operasjon

Saken ble rullet opp etter eks-kjærestens dødsfall. Politiet mente det var noe som ikke stemte med dødsfallet, og fattet mistanke til kvinnen. En større etterforskning ble satt i gang, og politiet brukte blant annet en undercover-agent.