Renault har som franske bilmerker flest hatt både oppturer og nedturer her i Norge.

Noen modeller har truffet det norske markedet med voldsom kraft. Mens andre har gått helt under radaren. Det er med andre ord som livet ellers: Det går litt opp og ned.

De siste årene har den lille elbilen med lang rekkevidde, Zoe, vært en stor, stor suksess. Mindre blir suksessen neppe nå som den er lansert i ny og forbedret utgave. Nå går Zoe enda lengre – hele 395 kilometer, etter den strenge WLTP-normen. Den har fått et kraftig forbedret interiør, sterkere motor, bedre ladesystem og noen mindre kosmetiske endringer.

Nylig kjørte vi nykommeren på Sardinia. Det kan du lese mer om her.

Historiske legende-røtter

Renault Dauphine var en bestselger her hjemme tidlig på 60-tallet. Nå er det ikke mange igjen av den sjarmerende bilen.

Zoe er Europas mest solgte elbil og har allerede blitt betegnet som et ikon. Mye på grunn av designet, dels også på grunn rekkevidden som har vært helt unikt god for en elbil i dette segmentet. Bilen har rett og slett skilt seg litt ut fra den gemene hop.

Det får tankene våre til å fly bakover i tid. For dette har Renault gjort tidligere også med sine småbiler. De har på sett og vis vært banebrytende der ved flere tilfeller.

Bestselger også i Norge

Faktisk var Renault Dauphine Norges mest solgte bil i en periode tidlig på 60-tallet, rett etter at kravet om kjøpetillatelse på biler ble opphevet. Over 9.000 eksemplarer av den lille hekk-motoriserte bilen, som det knapt var mulig å se forskjell på foran og bak på, ble solgt her hjemme.



Dette var også den første franske bilen som ble eksportert i mer enn én million eksemplarer og den ble til sammen produsert i mer enn to millioner eksemplarer. Definitivt et bil-ikon.

Renault 4 var en ekstremt seiglivet modell og er en fransk klassiker.

Lille Renault 4 er er et annet eksempel på en suksessrik småbil som også har fått velfortjent legendestatus. Denne kom noen år etter Dauphine, nærmere bestemt i 1961. Disse to ble solgt parallelt gjennom 60-tallet.



Dauphine med motoren bak og bakhjulsdrift. Renault 4 med samme motor, men montert foran, hadde forhjulsdrift. Mens Dauphine gikk ut av produksjon i 1967, holdt 4-eren det gående helt til 1992!

Renault 5 har skikkelig funkisdesign og er også for lengst et bilikon.

Tro mot konseptet

Ordet suksess kan også brukes om Renault 5 som kom i 1972. Den bød den gang på et helt nytt, minimalistisk og ultramoderne design. med glatte flater, integrerte støtfangere i glassfiber og lite krims-krams ellers. Se bare på dørhåndtakene – eller rettere sagt fraværet av disse. Dette i sum resulterte i ekstremt lav luftmotstand. Noe som var et hett tema under oljekrisen tidlig på 70-tallet.

Tross kompakte ytre mål hadde R5, som den ofte ble kalt, forbausende god innvendig plass. Mer enn 5,5 millioner eksemplarer ble produsert.

Modellen ble erstattet av Clio, men den klarte ikke helt å fylle skoene til sine forløpere. Kanskje kan Zoe gjøre det?

Konseptet er i alle fall det samme. Vi snakker om en liten, enkel, men moderne bil – med særegent design som både er fornuftig og økonomisk. Akkurat den oppskriften blir nok aldri feil.

