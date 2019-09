Pappa Håland vant penger på Erlings (19) historiske hat trick

Men selv om senior ikke liker Manchester United, utelukker han ikke at Erling Braut Haaland kan tenke seg å spille for laget som nå ledes av Ole Gunnar Solskjær.

– Det hadde bare vært kjekt. Det er viktig å skille mellom det å være supporter og jobb. Så det har jeg et veldig avslappet forhold til. Det er litt annerledes når det er alvor, slår han fast.

Ole Gunnar Solskjær røper på pressekonferansen før Manchester Uniteds Europaliga-oppgjør Astana at han har fått med seg Erling Braut Haalands suksess.

– Det var morsomt å se kampen tirsdag kveld. Det var gøy å se ham spillere. Alle er henrykt over utviklingen han har hatt, konstaterer Solskjær, som var trener for Braut Haaland i Molde.

– Hemmeligheten er hardt arbeid

Pappa Håland var selv tilstede på Red Bull Arena og gledet seg noe voldsomt over det Braut Haaland presterte.

– Det var over all forventning. Champions League er et fantastisk konsept, og hymnen før kampen kan gi hvem som helst gåsehud. Så puttet Erling kjapt, og det ble elektrisk stemning på tribunen. Det var helt topp, oppsummerer han.

– Hva er årsaken til at Erling er blitt så god?

– Han er en god spiller som spiller på det veldig godt lag. Det er en klubb som satser ungt og som har gitt ham sjansen. De har tenkt lenge at de ville gi ham sjansen i sommer, og samtidig er det mange ting som har klaffet. Mesteparten av jobben har han gjort selv, men han har fått hjelp av sin tidligere lagkamerater og nåværende trenere og lagkamerater, i tillegg til en hard jobbing over mange år, oppsummerer Alf-Inge Håland om sønnens nærmest eventyrlige suksess.