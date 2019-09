Fullstendig kaos i FNB. 15 av 16 i Klepp trekker seg

På selve valgdagen ble listetopp i FNB Klepp, Aina Grude Larsen, kastet ut av partiet. Men på et ekstraordinært møte i sentralstyret på tirsdag ble eksklusjonen omgjort.

Det får store konsekvenser.

Stavanger Aftenblad melder nå at både styret og alle aktive medlemmer i partiet i kommunen trekker seg helt ut av partiet.

Alle bortsett fra Grude Larsen selv.

– Det er et helt uakseptabelt at de omgjør vår ekskludering. Jeg kan ikke lenger vedkjenne meg en slik organisasjon, sier styreleder Geir Morten Øvestad til avisen.

Han er valgt inn i kommunestyret, sammen med Grude Larsen, men vil kort tid etter valget stille som uavhengig kandidat.

UAVHENGIG: Geir Morten Øvestad, styreleder i FNB Klepp tar med seg hele partiet og melder seg ut. Det skjer etter en krass konflikt med listetopp på kommunelista, Aina Grude Larsen.

– Trusler og sjikane

I en bekymringsmelding til sentralstyret i Stavanger, som TV 2 har fått tilgang til, skriver Øvestad at adferden «Grude Larsen har utvist er svært lite forenlig med det å representere andre», og at de «ikke har tillit til henne, verken som representant eller medlem».

– De forholdene vi mener er mest alvorlig dreier seg om sjikane, trusler og at hun har forsøkt å presse meg som styreleder, til å få innpass i styret, sier han til TV 2.

Han beskriver situasjonen som svært uheldig og er kritisk til partiledelsen.

– Hva vil dette bety for velgerne som har stemt på deg?

– Jeg vil fortsette å jobbe for programmet vi har gått til valg på. Vi gikk til valg på å utgjøre en forskjell. Sakene har vi ikke mistet gløden for, sier han.

– Helt urimelige påstander

Grude Larsen mener beskyldningene fra Øvestad og de andre ikke har rot i virkeligheten.

Til TV 2 sier hun at hun nå trenger tid til å samle tankene sine.

– Dette blir for dumt. Nå skal jeg ha en lang prat med sentralstyret. Dette er alvorlige beskyldninger, sier hun.

Grude Larsen sier videre at hun er innstilt på å legge saken bak seg og at hun håper velgerne forstår at dette dreier seg om oppstartsproblemer for et ferskt parti.

– Det skal ikke bli noe problem for min del å samarbeide med de andre i kommunestyret. Der har ikke personkonflikter noe å gjøre og jeg håper velgerne stoler på det, sier hun.

Disse melder seg ut: Geir Morten Øvestad, styreleder, kommunestyrerepresentant



Marius Bore, listekandidat



Camilla Austrått, gruppeleder og nestleder



Espen Evjen, listekandidat, og vara styremedlem



André Bore, listekandidat og styremedlem



Erling Meland, listekandidat



Knut Arne Barlaup, listekandidat



Elisabeth Fjogstad Øyen, listekandidat og styremedlem



Ann Helen Parsons, listekandidat og styremedlem



Nataliia Goncharova, listekandidat og vara styremedlem



Michael Sævland, listekandidat



Herman Sr Elikvist Bærheim, medlem



John Henrik Utsola, medlem



Lisa Gjellstad, medlem



Siv Fjogstad, medlem



Brakvalg på Vestlandet

FNB har tatt stor plass i årets kommune- og fylkestingsvalg på tross av sin unge alder.

Mye av valgkampen handlet om bompenger, og partiet som stilte lister i elleve kommuner og fire fylker har gjort det særdeles godt – spesielt på Vestlandet.

I Bergen ble de tredje største parti med 16.7 prosent av stemmene. Her fikk ingen andre flere personstemmer enn bompenge-general Trym Aafløy.