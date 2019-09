Kronprinsparet er på fylkestur i Oppland og besøker i løpet av tre dager Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå og Sel.

Onsdag besøkte de Skjåk og Lom, og i Skjåk møtte de folk som ble berørt av fjorårets flom.

Blant de som var så heldige å få møte kronprinsparet var Signe (88) og Torvald Bakken (93).

Et bilde av at de to ble evakuert, gikk media rundt i fjor.

– Det var flommen 13. oktober for nesten et år siden. Da var det altså så mye vann rundt oss og det kom så fort, forteller Signe til TV 2 etter at de møtte kronprinsparet.

– Skummelt

Flere hus ble stående under vann da flommen herjet i Skjåk og mange måtte evakueres fra husene sine.

Signe og Torvald Bakken var blant de som ble hardt rammet.

– Kjelleren var full av vann og ute kom det fossende. Det var nok så skummelt forteller Signe.

Først ble de forsøkt hentet med en vanlig bil, men det var helt umulig.

– Jeg måtte rope at «du kommer ikke inn hit med bilen», det var alt for mye vann, forteller Signe og fortsetter.

– Det gikk to timer, så ringte jeg dit hvor de tok imot evakuerte og sa at «nå må det komme en høy bil, for dere kommer dere ikke inn hit med noe annet».

Og da kom endelig redningen, forteller 88-åringen.

– Da kom det traktor med skuffe.

HYGGELIG: Kronprinsparet sammen med Signe og Torvald. Foto: Arne Rovick, TV 2

Kjærlighetshistorie

Onsdag fortalte de kronprinsparet om opplevelsen og Signe benyttet også anledningen til å dele litt av deres egen kjærlighetshistorie.

Til TV 2 forteller at de to møttes som unge, men at det ikke ble noe mer den gang. Hun giftet seg med en annen mann, og var gift med han i over 40 år før hun ble enke.

Da møtte hun Torvald igjen og de to ble et par i godt voksen alder.

Bildet av Signe og Torvald Bakken. Foto: TV 2

Kronprinsparet tok seg god tid med de to og særlig Mette Marit ble fascinert av kjærlighetshistorien til Signe og Torvald.

– Det er aldri for sent, sa kronprinsessen da hun fikk høre parets historie og spurte hvor lenge de hadde vært sammen.

– Fire år, kunne Signe fortelle

Til TV 2 sier 88-åringen at møtet med kronprinsparet var svært hyggelig.

– Mange har sett dette bildet og nå får dere dele historien med kronprinsparet også, hvordan var det?

– Det var veldig fint, de var som vanlige folk.