Etter å ha tapt både lagkonkurransen og duellen i kveldens program, måtte nordmennene innse at svenskene fikk sitt første poeng i Landskampen.

Dermed står det uavgjort mellom de to nasjonene, og nordmennene måtte ta imot sin første straff fra rivalene.

I forrige episode ble svenskene tvunget til å synge den norske nasjonalsangen ikledd lusekofte og norske flagg på kinnene. Denne gangen ble nordmennene plaget med elektriske støt mens de monterte IKEA-møbler.

Angret på deltakelse

Det falt ikke i god jord hos Emil Iversen (28).

– Jeg likte absolutt ikke å få strøm i meg. Jeg ble skikkelig skremt og angret nesten på at jeg dro ned hit, sier 28-åringen til TV 2.

Selv om trønderen har mye gårdserfaring fra hjembygda Meråker, og dermed også noen ublide møter med strømgjerder, avviser han at dette har herdet ham mot slik smerte.

– Jeg har fått strøm i meg før, og jeg visste at det skulle være litt ekkelt, men dette var skikkelig vondt, innrømmer han.

Hadde andre planer for karrièren

I kveldens episode av Landskampen er det mye fokus rundt 28-åringen. Når han og alle de andre skistjernene sitter rundt langbordet, forteller Iversen at han som liten hadde helt andre karriereplaner enn å gå på ski.

– Jeg hadde en drøm om å bli gravemaskinsjåfør. Hadde jeg ikke blitt skiløper, ville jeg nok heller endt opp i en gravemaskin, forteller Iversen.

Samtidig innrømmer han at han er lidenskapelig opptatt av traktorer.

– Mormor og morfar har gård og to av onklene mine har gård, så jeg har også kjørt mye traktor og har traktorlappen, avslører han.

Trønderen slet lenge med å slå gjennom i skisporten, og under et renn i 2006 kom han blant de siste av rundt 230 deltakere.

– Jeg er et levende bevis på at det er håp for alle, sier Emil Iversen.

Se Landskampen på TV 2 torsdager klokken 21:40, eller på TV 2 Sumo.