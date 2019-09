Hevder Facebook-ansatte blir avhengig av voldelig materiale og får rasistiske holdninger

– Mye av hatpraten vi mottar på en daglig basis er «fake news», som er laget for å dele svært spesifikke politiske syn, påpeker en av moderatorene avisen har snakket med.

Liknende vitnesbyrd kommer frem i The Verge, som er blant mediene som tidligere har adressert problematikken rundt sosiale medier-moderatorers arbeidsvilkår.

I en artikkel fra februar i år har de snakket med flere tidligere og nåværende ansatte i firmaet «Cognizant», som leier ut arbeidskraft til å moderere Facebook.

Også her har arbeiderne måttet signere en taushetserklæring, og snakker anonymt.

I The Guardian forteller flere av dem om hvordan materialet de håndterer i jobben gradvis begynner å påvirke deres syn på verden.

«En tidligere ansatt fortalte meg at han hadde begynt å stille spørsmål ved visse aspekter av holocaust. En annen tidligere ansatt, som fortalte meg at han hadde kartlagt alle mulige rømningsveier ut fra huset sitt og sov med en pistol ved siden av seg, sa også «jeg tror ikke lenger at 9/11 var et terrorangrep», skriver journalisten Casey Newton.

Halshugginger og dyremishandling

Til The Guardian forteller moderatorene også om byrden som følger med å overvåke chat-samtaler mellom voksne og mindreårige, som allerede er flagget av Facebooks algoritmer.

– Du forstår litt mer av dette dystopiske samfunnet som vi bygger hver eneste dag, sier en moderator.

Allerede i oktober 2014 skrev Wired om folk som jobbet som moderatorer for forskjellige amerikanske sosiale medier. En av dem var Jake Swearingen, som fortalte at han sluttet i jobben som moderator etter at han fikk opp sin første video av en halshugging.

Da han ropte ut på kontoret at han hadde fått en halshugging, reagerte han på svaret fra en fullstendig uaffisert kollega: «Å, hvilken da?».

Artikkelen forteller også om moderatorer som tyr til sex og rusmidler i en «desperat jakt etter dopaminer».

Traumatiserende

Moderatorer forteller om folk som utvikler alvorlig angst før de er ferdig med opplæringen og folk som sliter med traumer lenge etter at de har sluttet i jobben.

Chris Gray er blant de som fortsatt ser for seg bilder og videoer, selv etter at han sluttet i jobben. Til The Irish Times forteller han om sin tid som Facebook-moderator mellom 2017 og 2018.

– Hoder eksploderer ikke slik du ser på TV-spill. Det er fullstendig forferdelig, sier han til avisen.

En tidligere YouTube-moderator fortalte i Wired i 2014 at videoer som dokumenterte lidelse for moro skyld var noe av det som var verst.

– Når noen lastet opp dyremishandling, var det ofte personen som selv hadde gjort det, og var stolt av det. Å se det gjennom øynene til noen som var stolte av å gjøre noe så sykt, i stedet for gjennom media som rapporterer om det, det gjør bare så mye mer vondt. Det gir en bare et mye mørkere syn på menneskeheten, fortalte han.

Facebooks svar til The Guardian

Til The Guardian sier moderatorene at de mener arbeidet de gjør er viktig og nødvendig, og at det er mulig å få orden på problemene ved å være åpne og å ansette flere folk.

I mai kom Facebook med en uttalelse om kontraktsarbeidere og moderatorer, eller det de kaller «content reviewers», hvor de opplyser at de jobber for å bedre arbeidsforholdene.

– Dette inkluderer å ha opplærte profesjonelle for rådgivning individuelt og i grupper på arbeidsplassene. Og som med alle som gjør kontraktsarbeid, har moderatorer også gode omfattende helsetjenester, heter det i uttalelsen.

I tillegg trekker selskapet frem ytterligere grep som tas, blant annet at moderatorer selv kan velge at groteske bilder gjøres uskarpe før de vurderer dem.

– Vi har gjort disse endringene etter tilbakemeldinger om at moderatorer ønsker mer kontroll over hvordan de ser innhold som kan være utfordrende, heter det i uttalelsen.

– Moderering i vår størrelse kan være utfordrende og vi vet at vi har en vei å gå. Vi forplikter oss til å følge opp moderatorene våre på en måte som setter deres velferd først og vi vil fortsette å dele stegene fremover på dette viktige feltet.

Når det gjelder påstanden om at en ansatt har begynt å samle på ekstremt materiale, sier Facebook til The Guardian at alle deres arbeidsplasser for moderatorer har programvare og tiltak som skal sikre at de ansatte ikke kan lagre innholdet de jobber med.

De ansatte har heller ikke lov til å ha med telefoner eller smartklokker.

– Enhver påstand om at vi tillater våre moderatorer å lagre innhold de har vurdert til en «personlig samling», er usann.