Kristoff til topps i Slovakia rundt

Alexander Kristoff viser gryende VM-form elleve dager før fellesstarten i VM.

Onsdag vant han første etappe i Slovakia rundt.

Nordmannen spurtslo tidligere lagkamerat Michael Mørkøv. Den italienske spurtkanonen Elia Viviani ble nummer tre.

– Jeg er overrasket over at jeg vant med så mye som jeg gjorde. Jeg satt på hjulet til Viviani med 200 meter igjen, og gikk til før Mørkøv startet spurten. Jeg tror nok jeg tok dem litt på senga, for jeg fikk en god luke som holdt hele veien inn, sier Kristoff til TV 2.

Han føler at formen er god en drøy uke før høstens viktigste ritt.

– Jeg følte meg ganske bra på slutten i dag. Det var oppløftende. Det var imidlertid ikke en lang etappe, den var bare 140 km. Det er noe helt annet som venter i VM. Men med tanke på at det venter en tempo senere i dag, så blir det nok sykkel i løpet av en dag, sier Kristoff, som har tøff konkurranse i spurtene.

– Det er mange gode ryttere med. Jeg slo både Viviani og Demare, i tillegg sykler Baska på hjemmebane her. Så det er ikke noe å si på nivået, og det blir ikke lett å følge opp de neste dagene.

– Satser du på å behold sammenlagtledelsen hele veien til lørdag?

– Vi får se etter tempoen. Jeg skal gi alt der, så får vi se hvordan jeg ligger an etter det. Jeg har ikke trent tempo i hele år, så jeg har ikke den helt store troen.

– Hva gjør dette med selvtilliten før VM?

– Jeg vant jo en hard etappe i Tyskland rundt for kort tid siden, så jeg tror jeg har truffet med formen. Det kjennes i hvert fall slik ut. Alt har handlet om VM etter Tour de France, så dette gir selvtillit. Men alt kan skje i Yorkshire. Det kommer helt an på hvordan det blir kjørt der.

Kristoff mener rittet i Slovakia fungerer godt som oppladning til VM.

– Jeg har aldri syklet her i Slovakia før. Hvis man ser på løypeprofilen, så skal det være etapper som passer meg hver dag. Da er det også lettere å ta i maks. Jeg har god tro på at dette rittet skal fungere bra for å få spurten og finishen på plass. Jeg er ferdig med de lange treningsturene. Når jeg kommer hjem herfra så handler det i stor grad om hvile frem mot fellesstarten i VM.

TV 2-ekspert Johan Kaggestad synes det er gledelig med Kristoff-seier.

– Dette er kjempemoro. Det nærmer seg VM, og det er da han skal være i god form. Hvis dette fortsetter, så er det god timing. Viviani, som han slår i Slovakia, er blant de raskeste spurterne. Så dette har vist at han har fått restituert seg og er klar for det som venter, sier han.