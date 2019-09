13. september: I et intervju med NRK tok Abid Raja et oppgjør med Frp-utspill i valgkampen. Særlig gjaldt det partileder Siv Jensens utsagn om snikislamisering og Sylvi Listhaugs Facebook-post om båtmigranter.

– Vi skal si klart og tydelig ifra hver gang Siv Jensen eller Sylvi Listhaug kommer med brun propaganda. Da skal ikke lenger Venstre tie. Å tie er å akseptere. Og jeg nekter i fortsettelsen å akseptere, sa Raja.

Samme kveld la Frps tidligere justisminister Per-Willy Amundsen ut følgende kommentar på Facebook:

«Grensen er nådd. Denne elendigheten av et såkalt «parti» kan vi ikke dele regjering med. Hvis ikke Abid Raja ber om unnskyldning, vil jeg forlange at samarbeidet avsluttes. Det går en grense. Nå er det nok! Nå er jeg lei!»

Til TV 2 sa Amundsen at Raja i realiteten beskylder Frp for å spre nazistisk propaganda.

14. september: Venstre-leder Trine Skei Grande kommenterte Rajas utspill med at det er «helt greit å gi klar beskjed» når retorikken går for langt.

Statsminister Erna Solberg (H) sa at hun er uenig i uttalelsene Frp kom med i valgkampen, men mener det er feil å kalle det «brun propaganda».

– Frp ikke er et brunt parti som nører opp under rasisme, sa statsministeren.

17. september: Abid Raja publiserte en ny kronikk i Aftenposten. Her skrev han at det stinker av Frps retorikk og mener statsminister Erna Solberg inntar en unnvikende holdning til Frps uttalelser.

Kronikken skapte sterke reaksjoner i de andre regjeringspartiene.

– Dersom Venstre har et problem med å sitte i regjering med Frp, så får de ta konsekvensene av det, sa Frp-leder Siv Jensen.

– Jeg har ingen ting å si ut over det jeg sa på lørdag: Erna har sagt at nå må vi skru ned konflikten, og det skal jeg bidra til, sa Venstre-leder Trine Skei Grande til TV 2.

Hun valgte å avbryte en reise til Island da nyheten om Rajas kronikk eksploderte i mediene.

Samme ettermiddag publiserte Abid Raja en Facebook-post hvor han tok selvkritikk for å ha brukt uttrykket «brun propaganda». Han skrev at han ikke hadde noen tanker om at det skulle trekkes paralleller til Hitler og nazisme.

18. september: Abid Raja kom hjem til Norge etter en reise med Stortingets utenriks- og forsvarskomité til Afrika. I en improvisert pressekonferanse på Oslo lufthavn sa Raja at han har arbeidet «ekstremt godt» med Frp og at han er lei seg om noen i Frp ble såret av at han brukte uttrykket «brun propaganda».