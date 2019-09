Ryktene har gått en stund og i sommer ble det kjent at MG gjør comeback i Norge.

Denne uken fikk vi i Broom vite mer om dette, under et pressearrangement i Belgia. Og ikke minst: Vi fikk vite at MG bare er noen uker unna lansering i Norge. Her går det altså unna!

MG har siden 2007 vært eid av SAIC, som er Kinas største bilprodusent og og en betydelig aktør i verdenssammenheng. I fjor produserte de over 7 millioner biler. De langt fleste av disse ble solgt hjemme i Kina, men SAIC har ambisjoner ut over hjemlandet.

Også de satser elektrisk, og her kommer Norge inn. For MG har merket seg at Norge i denne sammenhengen er et stort marked. Derfor er vi faktisk først ute når de nå lanserer elbilen ZS EV.

Svært gunstig priset

I løpet av et hektisk og kompakt opplegg i Belgia får vi også anledning til å kjøre bilen.

Dette har jeg gledet meg til. Det er alltid interessant å få prøve helt nye bilmodeller, men denne er ekstra spennende. MG tar mål av seg å vise hva kineserne kan levere når de skal slå seg inn i det svært krevende Europa-markedet. Flere kinesiske merker har forsøkt før dem, det har ikke gått spesielt bra.

Noen kjappe fakta før vi kjører avgårde: Elektriske ZS kommer med en svært gunstig prislapp. 229.900 kroner for Comfort-utgaven. 249.900 kroner for den som heter Luxury. Rekkevidden er på 263 kilometer etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Den kan naturligvis hurtiglades og tar imot inntil 85 kW med strøm.

De tester ut kinesisk varebil i Oslo

ZS er en kompakt SUV/crossover, med lengde på 4,3 meter.

Imponerende bagasjerom

Karosserimessig snakker vi kompakt SUV. ZS er 4,31 meter lang. MG har i forkant lovet at den skal være klassens mest rommelige bil. Det inkluderer bagasjerom på 470 liter. Veldig bra til denne biltypen å være.

På plass bak rattet, er det første som slår meg at dette overrasker positivt. Materialkvaliteten både ser og kjennes bra ut. Gode forseter og et ganske tykt ratt. Plassen er også god. Jeg rekker en kjapp sjekk av baksetet før vi legger av gårde. Er du under 1,85 meter høy, sitter du greit her. Bredden gir som vanlig i denne klassen begrensninger for tre voksne på tur sammen.

Dashbordet er ryddig og oversiktlig. Mange funksjoner styres via infotainmentskjermen, men MG har også beholdt en del knapper og brytere. Cruisekontrollhendelen er forresten godt gjemt bak rattet, her hadde det vært mye smartere med styring via knapper på multifunksjonsrattet.

Snart kommer denne elbilen til vår del av verden

Interiøret har ingen ting å skamme seg over, sett i forhold til prislappen. Bilene som kommer til Norge har naturligvis rattet på "riktig" side.

Ikke spart på støydempingen

De runde friskluftdysene minner meg veldig om noe jeg har sett før, klarer bare ikke helt å sette fingeren på det. Her har MG latt seg ”inspirere”, uten at det er noe feil ved det. Dette kunne godt ha vært en en av de rimeligere modellene fra VW eller Ford, det er et kompliment når vi tar prislappen på bilen i betraktning.

Denne minner mistenkelig om ett eller annet...

Vi ruller ut på belgisk landevei og etter hvert motorvei. Tross ganske rufste asfalt, er det imponerende stille inne i bilen. På mange elbiler merkes hjulstøyen veldig godt, på grunn av fraværet av motorstøy. Slik er det ikke her. MG har ikke spart på støydempingen, det er viktig for kvalitetsfølelsen.

Opp til rundt 80 km/t er den kjapp som elbiler flest. Da er også det største trøkket unnagjort, videre oppover i hastighet går det ikke like kjapt. Men det er ingen problemer å henge med motorveitrafikken, og vel så det.

Bruktbilen for deg som aldri skal på Ikea

Leverer rekkevidden

ZS tar ikke mål av seg å skulle være noen eksklusiv bil, men understell og demping virker imponerende bra. Her hjelper det nok også at den har fått en solid batteripakke helt i bunnen. Det bidrar til en tung og solid kjørefølelse. I det hele tatt imponerer komforten her, samtidig som bilen virker tight og velbygget.

Det hadde ikke skadet om styringen hadde vært litt tyngre, men akkurat det vil neppe mange potensielle kjøpere kicke på. Er du ute etter mest mulig sporty bil, vurderer du uansett neppe elbil fra MG.

En stor del av vår tilmålte kjøretur går på motorvei. Hastigheter i overkant av 120 km/t er ikke optimalt for en elbil, men førsteinntrykket sier at MG har gjort den god jobb med å holde strømforbruket nede. Den offisielle rekkevidden er oppgitt til 263 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Ut fra det vi erfarer her, virker det absolutt realistisk. I alle fall når temperaturen er rundt 16-18 grader og det er temmelig paddeflate forhold.

– Derfor gikk Rover konkurs

At MG satser på kompakt-SUV når de starter elbilsatsingen sin er ikke rart, dette er bilklassen som vokser mest verden over.

Luxury til 20.000 ekstra

På bilpresentasjoner og lanseringer er det nesten alltid de mest kostbare versjonene som står klare til test. Slik er det ikke denne gangen. Jeg kjører Comfort, som er den rimeligste utgaven. Stoffseter og begrenset utstyrsnivå til tross, den føles absolutt ikke ribbet. Her finner vi for eksempel både filskiftsvarsling og adaptiv cruisekontroll.

Derimot er det ingen tegn til verken varmeseter eller oppvarmet ratt her. Det er et must for mange norske kjøpere. For å få varmeseter (og mer utstyr) må du velge Luxury-utgaven som koster 20.000 kroner mer. Det er nok fort et smart valg.

En annen liten detalj: Rattet kan bare justeres opp og ned, ikke i lengderetningen. Det er noe de aller fleste bilprodusenter tilbyr i 2019. Litt rart at MG ikke følger opp det.

Skal ikke bli ventelister

Vår første lille prøvetur nærmer seg slutten. Vi svinger inn mot flyplassen i Brüssel, snart er det klart for å fly hjem til Norge.

ZS EV er snart i Norge den også. MG åpner straks nettside og mulighet for å reservere bilen. I løpet av noen dager skal de også offentliggjøre hvem som skal stå for distribusjonen i Norge.

For å oppsummere litt: MG kommer med en bil som er imponerende lavt priset. Størrelse, komfort og kjøreegenskaper passer også svært godt for mange norske kjøpere. I tillegg kommer det faktum at MG lover at de har nok biler til å dekke etterspørselen. Dette skal ikke bli enda en elbil med lange ventelister.

MG-klassiker ble solgt for småpenger

Imponerende stort bagasjerom, her er MG bedre enn mange av konkurrentene.

Ikke varmepumpe

Det merkes at elektrisk utgave har vært med i planen helt fra begynnelsen. Den elektriske drivlinjen er pent pakket unna. Det er ingen snarveier, i form av batterier som spiser av bagasjeplassen. Her har vi et imponerende dypt bagasjerom.