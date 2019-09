Dommen falt i Oslo tingrett tirsdag.

Den polske mannen, som er i 40-årene, er også fradømt retten til å føre motorvogn i en periode på tre år fra ulykken skjedde 13. september 2018.

Den drepte kvinnen, Karine Weng (38), skulle 13. september i fjor sykle hjem til Ås på en el-sykkel.

Der hun skulle rett frem i krysset ved Operahuset i Oslo, skulle lastebilen ved siden av henne til høyre.

Karine havnet under det 15 tonn tunge kjøretøyet og døde momentant.

Retten finner bevist at årsaken til ulykken var at tiltalte ikke så Wang , da hun både før og under ulykken befant seg i lastebilens blindsoner.

(©NTB / TV 2)