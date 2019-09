I forkant av tirsdagens Champions League-oppgjør mellom Napoli og Liverpool ble Liverpool-supporter Steven Allen fraktet til sykehus etter å ha blitt angrepet på en bar. Det melder britiske The Telegraph.

Allen skal ha kollapset i pausen av kampen på grunn av betydelig blodtap etter skadene han ble påført av det som ifølge vitner var Napoli-fans.

En bekymret venn av Allen hjemme i England skrev en melding på et supporterforum, der vedkommende ba noen om å se til at Allen hadde det bra.

– Dersom noen er i Napoli eller vet om noen som er det og ikke er langt fra sykehuset, kan dere være så snill å se hvordan det går med ham, skrev Matty Johnson.

Liverpool-sjefen: – Drar ikke før vi vet det går bra

En stund senere publiserte Peter Moore, administrerende direktør i Liverpool på Twitter at han hadde dratt til sykehuset.

– Jeg er på sykehuset med Steven nå. Vi vil ikke dra i fra ham før vi er sikker på at det går bra med ham, så alle kan ta det med ro for nå. Vi prøver å få en lege til å sjekke ham, men det er tydelig mangel på hastverk her fra politiet og medisinsk personell, skriver Moore.

Senere på natten kom det en oppdatering fra Liverpool-sjefen.

– Sykehuspersonellet og politiet har nå hjulpet Steven og vært veldig samarbeidsvillige. Han har nå blitt sjekket og vil bli overvåket gjennom natten. Han har bedt meg takke alle for omtanken, skriver Moore.

Ble behandlet på åstedet

Politiet rapporterte at det var to Liverpool-supportere som var blitt skadet i Napoli rundt kl.18.00 tirsdag kveld, altså tre timer innen kampstart. Det skal ha vært en gruppe på motorsykler som hadde angrepet Liverpool-supporterne på en bar i Napoli sentrum.

– To menn fra Storbritannia i alderen 26 og 46 år pådro seg store kutt i hodet og ble behandlet på åstedet før de dro til kampen, heter det i en uttalelse fra politiet.

Foreløpig er det ikke rapportert om at noen er arrestert i saken.