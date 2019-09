Det er ikke så ofte bilmerker forsvinner fra Norge. Men det gjorde MG, tidlig på 2000-tallet. Det som på mange måter var restene av MG, ble med i dragsuget da Rover-konsernet gikk konkurs i 2005. Dermed var det tilsynelatende slutt for en sterk og legendarisk merkevare.

Tilsynelatende, men ikke helt. MG havnet nemlig i Kina og ble etter en tid en del av det store SAIC-konsernet. I fjor solgte de over 7 millioner biler. De er Kinas suverent største bilprodusent og de har også store ambisjoner om å slå seg opp utenfor Kinas grenser.

Det er bakgrunnen for at vi i Broom lander på flyplassen i Brüssel i Belgia. Invitert av MG som både skal fortelle om comebacket i flere europeiske land og bilen som er spydspissen her: Elektriske ZS EV.

Litt av et "sammentreff"

Jeg vet ikke så veldig mye mer enn at jeg skal bli hentet på flyplassen og ganske riktig: Når jeg kommer ut i avgangshallen står en dresskledt mann med MG-skilt og venter. Jeg er spent på om vi skal kjøre elbilen til hotellet i Gent, en drøy time unna, eller om det er mer tradisjonell skyss. Jeg skal snart få svaret: Ingen av delene.

Ute i parkeringshuset får jeg øye på en klassisk MG på nederlandske skifter. ”Det var litt av et sammentreff”, tenker jeg, før det går opp for meg at dette ikke er et sammentreff i det hele tatt. Dette er transporten vår!

Jeg presser kabinkofferten min ned i bagasjerommet og tar plass i passasjersetet. Sjåføren beklager at det ikke er noe setebelte her og at det kommer til å bråke litt på motorveien mot Gent. Jeg forsikrer om at det på ingen måte er noe problem og at jeg gleder meg til tur!

– Derfor gikk Rover konkurs

Her står det en MG på toppen av parkeringshuset. Det er ikke tilfeldig...

Lånt av private eiere

Noe sånt som dette hadde garantert ikke noen tysk eller japansk bilprodusent funnet på! ”Tenk hvis bilen bryter sammen” ”Tenk hvis det skulle bli en ulykke”. De to spørsmålene hadde kommet opp med en gang og effektivt stoppet en slik transport. Men MG tenker tydeligvis annerledes.

Ute på tur med en klassisk bil!

Bilen er godt brukt og min nye venn bak rattet forteller etter hvert at han langt fra er vant til å kjøre så gamle biler. Til alt overmål har han lite strøm på telefonen han skal bruke til å navigere med, og her er det ikke akkurat noen USB-uttak å lade fra. Vi legger av gårde og blir fort enige om at rundt 100 km/t er passelig marsjfart, både for komfort og støynivå.

Når MG har hentet inn klassiske modeller fra private eiere (de har fem-seks biler totalt), er det naturligvis fordi merket har en historie å spille på – og den må brukes. For de gamle MG-entusiastene vil det kanskje smerte å se en Kina-produsert elbil med MG-merker på. Men for mange andre vil det nok føles tryggere å kjøpe en MG, enn et merke de aldri har hørt om før.

Etter en drøy time er vi fremme ved hotellet i Gent, med god hjelp fra Google Maps på min telefon. Det er tid for å ta kveld, i morgen blir en spennende dag!

Den klassiske bilen sto lagret i 41 år

På tur i en klassiker, for å møte dagens MG.

Hoster i gang

– Det er klart vi skal ha en lokal partner. Vi trenger noen som vet hvordan det lokale markedet fungerer. Men gå videre inn, vi skal straks fortelle mer!

Aiden He har den flotte tittelen president for MG Motor Europa. Nå står han og tar imot et liten bunke journalister i det som er et digert og nedlagt gruveanlegg utenfor Gent. Deler av det har blitt til trendy møtelokale og er leid av MG i dag.

Jeg har startet dagen med mer MG-kjøring hit. Mitt eksemplarer hoster i gang etter litt godgjøring med choken ( det er det en stund siden jeg har vært borti sist). Når vi kommer frem til møtestedet, er det linet opp en god bunke elektriske ZS utenfor. Kontrasten er stor til bilene vi ankommer i.

MG ZT: Her snakker vi virkelig sjelden bruktbil

Ingen dum bil å starte dagen med!

Bilene er på vei

President He er en entusiastisk kar med runde briller.

– Er dere fra Norge? Aha. Vi har sett svært god utvikling på Google-trafikken vår fra Norge, sier han og avslører at MG naturligvis har satt seg grundig inn i dette egentlig bittelite bilmarkedet, som akkurat nå er så interessant for alle som selger elbil.

– Vi skal starte salget om bare noen uker. Bilene er på vei med tog og båt fra Kina. Vi skal ha et stort lager av biler i Nederland og skal sørge for at det ikke blir ventelister. Og prisene blir veldig gunstige. Det skal dere få vite mer om veldig snart, sier He som på mange måter framstår som den totale motsatsen til bilsjefer som ofte veier ordene sine på gullvekt – og helst sier minst mulig.

Aiden He er president for MG Motor Europa

En kjempe i Kina

”Hvis dette er den kinesiske måten å selge biler på, kan vi ha mye moro i vente”, tenker jeg – og trekker inn til rommet der presentasjonen skal holdes.

Først ut: Nederland og Norge.

I løpet av den nesten halvtimen får vi en effektiv innføring i MG ZS EV – og MGs planer for den i Europa. Norge og Nederland er de to første landene ut i denne satsingen, så følger flere markeder kort tid etter.

SAIC er som sagt en kjempe hjemme i Kina. De har en markdsandel på over 20 prosent, i et land hvor det selges ufattelig mange biler. Samtidig har de klare ambisjoner om å øke salget utenfor Kina.

Her kommer blant andre MG inn. De har vært i Storbritannia og Irland noen år allerede, uten å høste den store suksessen. Kanskje er elbil det som skal til for å gjøre noe med det?

Bruktbilen for deg som aldri skal på Ikea

Den gamle tiden møter den nye. MG tar vare på røttene sine når de nå går i gang med en større Europa-lansering.

Svært gunstig priset

– Vi vet at mange assosiserer MG med roadster og sporty biler. Men det var den gangen. Grunnen til at vi nå satser på en kompakt SUV, er at dette er den nye folkebilen. MG skal ha tre USP-er (Unike Selling Points, red. anm.) i Europa. Vi skal være rimelige, vi skal levere biler, og de skal være fullutstyrte, får vi vite – før det er det tid for offentliggjøring av den norske prisen.

”De må under 300.000 kroner, helst under 260.000-270.000” , tenker jeg der jeg sitter.

– Den rimeligste Comfort-utgaven starter på 229.900 kroner. Luxury-utgaven koster 20.000 kroner mer, 249.900, kommer det fra MGs PR-sjef.

Med den prislappen, er det klart at ZS EV kan bli en attraktiv bil i Norge, selv om den også stiller med noen svakheter. Den største er rekkevidden. 263 kilometer er ikke veldig mye i et marked der 400-500 kilometer har blitt mer eller mindre standarden i det siste. Den kommer heller ikke med varmepumpe eller hengerfeste, i alle fall ikke i starten.