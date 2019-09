– Det blir store summer om det fortsetter slik

Erling Braut Haaland er på alles lepper etter at han dunket inn tre mål før pause i Champions League-debuten mot Genk.

19-åringen ble den yngste spilleren noensinne til å score hat trick i løpet av én omgang i Europacup-sammenheng.

Haaland har raskt tilpasset seg nye nivåer. I Bryne, Molde og Red Bull Salzburg har kraftspissen scoret på bestilling. I moderklubben jubler man for Champions League-suksessen.

– Helt fantastisk. Det er den største oppturen til Bryne på 20 år snart. Det er veldig kjekt, sier Nils Steinsland, styreleder i Bryne FK.

– Det blir «gildt» å følge ham videre, legger han til.

– Et par til mot Liverpool...

Han mener Haalands Champions League-eventyr betyr mye for Bryne.

– For det første får man påfyll av energi ut av slikt fotball-opplevelser. De har vi ikke hatt for mange av de siste årene. Det er det viktigste. Så tenker jeg at dette bekrefter at vi har folk som driver med spillerutvikling som gjør mye riktig. De får inspirasjon til å fortsette, og så drypper det noen kroner på oss som kommer godt med, sier Steinsland.

Styrelederen forteller at Bryne fortsatt er i en situasjon med presset likviditet. En stor overgang fra Red Bull Salzburg til en europeisk toppklubb vil gjøre hverdagen mye lettere.

– Vi har en klausul med Molde med tanke på videresalg. Hvis Molde får prosenter av et eventuelt videresalg, vil vi ha rett på andeler gjennom Molde sin andel. Hvis det fortsetter slik blir det store summer. Det ser man på hvordan fotballen utvikler seg.

– Om han fortsetter å hamre inn mål i Champions League kan han fort selges for 500 millioner kroner?

– Et par til mot Liverpool, så kan det fort bli i den størrelsesordenen, humrer Steinsland.

Styrelederen er godt fornøyd med avtalen Bryne sikret seg da Haaland ble solgt til Molde.

– Det var en forhandling da han gikk til Molde i sin tid. Noen ganger lykkes man bedre enn andre i sånne forhandlinger. Til sjuende og sist er det et resultat av at det er gjort en god jobb av de som har forhandlet. Jeg pleier å si følgende: En god avtale er like lite et resultat av flaks som en dårlig avtale er et resultat av uflaks.

Bruker Haaland som motivasjon og inspirasjon

Even Sel var Haalands trener på juniorlaget. Sel, som nå er assistent-trener på seniorlaget, gleder seg også over Haalands maktdemonstrasjon i Champions League.