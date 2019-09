Claudia Ochoa Felix (35) ble 14. september funnet død under mystiske omstendigheter i et hus i den meksikanske byen Culiacan.

People en Espanol skriver at 35-åringen ble kvalt etter en overdose, mens andre medier skriver at hun skal ha blitt kvalt av en annen person.

Claudia ble ifølge avisa La Prensa sist observert i livet ved morgengry 13. september, da hun forlot en nattklubb sammen med denne mannen.

Det var han som ringte nødnummeret, etter at han skal ha funnet henne livløs i sengen.

Aktor Juan Jose Rios Estavillo sier til Milenio at Claudia var påvirket av alkohol og «andre substanser» da hun ble funnet.

MED LIVVAKTER: Claudia la jevnlig ut bilder hvor hun skrytte av sin eksklusive livsstil og livvakter. Foto: Instagram

Antrax-keiserinnen

Det har lenge gått rykter om at Claudia var nært tilknyttet det beryktede og mektige Sinaloa-kartellet.

GULL OG GLITTER: Claudia med et gullbelagt automatgevær på låret. Foto: Twitter

TATT: Narkobaron Joaquin «El Chapo» Guzman blir eskortert til et helikopter i Mexico City etter å ha blitt tatt på rømmen i Mazatlan. Foto: AP, Foto: Eduardo Verdugo/AP

Claudia var angivelig også en av narkobaronen Joaquin «El Chapo» Guzmans høyest ansette leiemordere før han i 2017 ble utlevert til USA.

I juli ble han dømt til livstid i fengsel.

Takket være utseendet og aktiviteten i sosiale medier, ble hun ofte kalt «Mexicos svar på Kim Kardashian».

Hun ble også kalt «Emperatriz de Los Antrax», altså «Keiserinnen av Antrax», ettersom at hun angivelig ledet Los Antrax.

Los Antrax er en hær av leiemordere og torpedoer som jobber for Sinaloa-kartellet.

Overtok over etter narko-kjæreste

Claudia hadde ifølge flere lokale medier tidligere et kjærlighetsforhold til daværende leder av Los Antrax, Jose Rodrigo Arechiga, før han ble satt i fengsel.

Han gikk under kallenavnet «El Chino Antrax». Da han ble fengslet, skal Claudia ha tatt over som leder.

Claudia skal også ha vært gift med den dømte narkobaronen José Rodrigo Arechiga, som går under kallenavnet «El Chavo Felix». De skal ha fått tre døtre sammen.

POSERER: Claudia viser frem et automatgevær iført tights. Foto: Instagram

«Ondsinnet sladder»

The Telegraph skriver at Claudia flere ganger nektet for å ha noe med organisert kriminalitet å gjøre, og at hun kalte ryktene «ondsinnet sladder».

LUKSUSLIVET: «Keiserinnen av Antrax» lager trutmunn på en av sine mange selfies i sosiale medier.

Claudia var svært aktiv i sosiale medier, og publiserte jevnlig bilder fra det luksuriøse livet sitt, med privatfly, sportsbiler, eksklusive hoteller, champagne og gullklokker.

Hun satte selv fart på ryktene om at hun var involvert i organisert kriminalitet da hun publiserte et bilde av seg selv sammen med en rosa AK-47.

Hun la også ut bilder av seg selv med en AK-47 i gull, samt mangfoldige bilder av seg selv med champagne i glasset og livvakter dandert rundt henne.

Etter at dødsryktene begynte å svirre, har de fleste av Felix' mange sosiale medier-kontoer enten blitt slettet, deaktiverte eller gjort private.

Liket skal nå bli obdusert.