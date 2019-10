Anne-Marie (83) er vikar på sykehuset

Det er sent på kveld i Levanger. Anne-Marie rasker på, hun skal på kveldsvakt på medisinsk avdeling. Nok en gang er den 83 år gamle sykepleieren, som ble utdannet for nøyaktig 60 år siden, blitt tilkalt fordi det er hull i turnusen.

– Jeg liker jo dette, da, smiler hun.

– Jeg kan ikke lenger gjøre de samme sykepleieroppgavene som før, men jeg synes det er topp å holde kontakten med yrket mitt på denne måten.

Tre av fire kommuner mangler folk

I en ny undersøkelse fra KS (KS sin arbeidsgivermonitor) omtales sykepleiermangelen som prekær. Tre av fire kommuner uttaler at de mangler sykepleiere.

Og det blir stadig vanskeligere å rekruttere fra denne yrkesgruppen.

– Det som skal til for å finne nok sykepleiere som vil bli i jobben sin, er å satse på heltidsstillinger, lønn og arbeidstid som kan kombineres med et godt privatliv, sier leder for Norsk sykepleierforbund, Eli Gunhild By, til TV 2.

Forbundslederen har gjennom de siste fire årene sett utviklingen gå i feil retning.

– Våre medlemmer synes de har for lav lønn, og for høyt arbeidspress, og da blir det slik at to av ti ikke orker lenger etter ti år i yrket, forklarer By.

På Sykehuset Levanger setter Anne-Marie seg inn på et av rommene på medisinsk avdeling. Hun skal sitte fastvakt for en døende pasient.

Sykepleiermangelen øker år for år, forteller leder for Norsk sykepleierforbund, Eli Gunhild By. Foto: Norsk sykepleierforbund

– Jeg har jo jobbet i 60 år, og jeg har sett hvordan min yrkesgruppe løper mer og mer. Det er klart at jeg forstår hvorfor mange velger å hoppe av, forteller 83-åringen.

Sykehjem holder avdeling stengt

Et annet sted i Levanger, på sykehjemmet Breidablikktunet, holder de en av avdelingene stengt. Det finnes ikke sykepleiere nok til å bemanne avdelingen, og 11 nyoppussede leiligheter står avstengt.

– Eldre står i kø for å få et sted å bo, men det er ikke forsvarlig å åpne avdelingen her uten kompetent personell, forteller kommunalsjef for helse i Levanger, Kristin Bratseth, til TV 2.

Lederen forteller at de har hatt mange utlysninger, med hele stillinger, men at de så langt ikke har lyktes med å lokke noen til å ta jobbene. Dette til tross for at Levanger har sykepleierutdanning, og mange nyutdannede allerede har en nærhet til institusjonen.

Sykepleier-mangelen Sykepleiere er yrkesgruppen det er størst mangel på

Det mangler 4600 sykepleiere

Det mangler 1100 spesialsykepleiere

Det mangler 200 jordmødre

Kilde: NAVs bedriftsbarometer

– Dette handler jo ikke bare om lønn, men også om arbeidsmiljø for sykepleierne, blant flere faktorer, mener Bratseth.

Fineste jobben

– Jeg kan ikke tenke meg noen finere jobb å gå til, forsikrer Gard Storø (25) til TV 2.

Han er ferdig utdannet sykepleier om ett år.