– Skal legge fram bevis på at Iran sto bak angrepene på oljeanlegg i Saudi-Arabia

Nyhetsbyrået Saudi Press Agency siterer onsdag morgen en ikke navngitt kilde som sier at kongedømmet har sluttet seg til International Maritime Security Construct.

Angrep

Beslutningen er tatt etter at to viktige oljeanlegg ble angrepet med droner i helgen. 5,7 prosent av verdens totale råoljeproduksjon ble stanset som følge av angrepene.

Tidligere har Australia, Storbritannia og Bahrain sluttet seg til flåtestyrken.

USA tok initiativ til styrken etter flere angrep på oljetankere, som amerikanske tjenestemenn har anklaget Iran for. Myndighetene i Iran har avvist anklagene. Iran benekter også at de sto bak angrepene på oljeanlegget lørdag.

Irans president Hassan Rouhani sier Saudi-Arabia bør se på angrepene som et tegn på at de burde avslutte den fire år lange krigen mot Jemen.

– Skal legge fram bevis

Houthi-opprørere fra Jemen har tatt på seg skylden for angrepene, men både USA og Saudi-Arabia har uttalt at det ikke finnes bevis på at det er tilfelle.

Saudi Arabia planlegger onsdag en pressekonferanse hvor de skal legge fram bevis for at Iran sto bak angrepene onsdag. En talsmann fra det saudiarabiske forsvaret skal ifølge Gulf News, vise fram våpnene som ble brukt i angrepene.

Amerikanske myndigheter har foreløpig ikke kommentert meldingen om at Saudi-Arabia slutter seg til flåtestyrken, men ifølge CNN har Pentagon fått ordre om å planlegge mulige militære aksjoner.

Frankrike bistår

Frankrike vil sende eksperter til Saudi-Arabia for å delta i etterforskningen av helgens oljeangrep, opplyser kontoret til den franske presidenten. Avgjørelsen ble tatt etter en telefonsamtale mellom president Emmanuel Macron og Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

I samtalen fordømte Macron angrepene og forsikret kronprinsen om at Frankrike står solidarisk sammen med Saudi-Arabia i denne saken, skriver Macrons kontor i en uttalelse onsdag.

Energiminister prins Abdulaziz bin Salman på vei til en pressekonferanse i Jeddah tirsdag. (Photo by - / AFP)

Full produksjon i løpet av november

Saudi-Arabia melder også at de de har kontroll på ødeleggelsene, og mener de skal være tilbake i normal produksjon i løpet av november.

– De siste to dagene har vi fått kontroll på ødeleggelsene, og mer en halvparten av reduksjonen etter angrepet er tilbake i produksjon. Selskapet skal møte forpliktelsene til kundene sine i løpet av denne måneden ved å ta fra nødlagrene, og gjøre noen endringer i oljeproduksjonen. I løpet av september skal vi produsere 11 millioner fat per dag, og i løpet av november skal produksjonen være oppe i 12 millioner fat per dag, sa energiminister i Saudi-Arabia, Abdullaziz bin Salman, under en pressekonferanse tirsdag.