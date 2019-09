Politiet får kritikk for ansettelser av ledere

«Jeg er glad for at vi får en avklaring, selv om det er gått altfor lang tid. POD har en omfattende gjennomgang av saken. I alle varslingssaker vil det være læring. Her er det også mye læring for Vest politidistrikt, blant annet med tanke på fremtidige ansettelsesprosesser»

«Avklaringene i varslingsrapporten inneholder en rekke læringspunkter som selvsagt vil bli tatt hensyn til i kommende ansettelsessaker i Vest politidistrikt», skriver politimesteren videre.

Vest politidistrikt dekker et område bestående av 54 kommuner og totalt 580 000 innbyggere. Det er omkring 1250 ansatte i politidistriktet.