Odd Edvards (87) siste ønske var å dø hjemme – han er en av få som fikk lov

– Det er helt avgjørende. Både for å unngå innleggelse og det at teamet kan være med på å gi medisinendringer raskt og hjemme hos brukeren, sier Aasheim.

Både ansatte og pasienter beskriver altså KPT som en suksess. Men nå er den statlige finansieringen over og det er usikkert hva som skjer videre.

– Når jeg ser på tilbakemeldingene vi har fått, så tenker jeg at det er veldig viktig at dette videreføres, sier overlege Huurnik.

HJERTEBARN: For kreftsykepleier Hilde Aasheim er det å kunne legge til rette for hjemmedød svært viktig. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Ap-garanti etter valget

Det ser ut til at det blir Arbeiderpartiet som tar over makten i Stavanger etter kommunevalget.

De garanterer nå at tilbudet vil bli videreført av kommunen.

– Det må vi ta oss råd til. Det er så viktig for pasientene og for de pårørende. Og det vil lønne seg i et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier Kari Nessa Nordtun (Ap).

Nasjonalt mener partiet at de burde gå lenger. Staten må hjelpe andre kommuner i gang med kommunale palliative team, mener nestleder Hadia Tajik.

– Dette burde være en naturlig del av helsetilbudet. Det har vi vist at er mulig å prioritere i våre alternative budsjetter. Vi vil utfordre regjeringen til å gjøre det samme, sier hun til TV 2.

GARANTI: Med all sannsynlighet blir Kari Nessa Nordtun (Ap) ordfører i Nye Stavanger. Hun garanterer at KTP skal opprettholdes i kommunen. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Ikke godt nok

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) er klar på at det ikke er godt nok at såpass få får anledning til å dø hjemme.

– Jeg er opptatt av at mennesker som er alvorlig syke selv får bestemme hvor de vil avslutte livet. Å vite at en skal dø er en følelse som jeg tror man ikke kan sette seg inn i før en står i den selv, sier hun.

– Er regjeringen villig til å hjelpe kommuner som ønsker kommunale palliative team?

– Vi jobber nå med en stortingsmelding om lindrende behandling, hvor vi skal se hva vi kan gjøre for å styrke innsatsen på dette feltet. For noen kommuner kan et palliativt team være løsningen, mens andre kommuner har bruk for andre tjenester, sier Listhaug.

Grete Hjort Berge er glad for at de fikk muligheten. Hun håper andre skal få oppleve det samme.

– Det er veldig trist hvis de hadde fjernet det. Det er også god helse for de gjenlevende med et positivt og godt minne av den siste tiden, sier hun.