Highclere Castle, som ble brukt under innspillingen av den britiske hitserien «Downton Abbey», ligger nå på utleiesiden Airbnb.

Det hele er et stunt i forbindelse med lanseringen av den kommende «Downton Abbey»-filmen, skriver The Guardian.

I annonsen skrives det at hertugen og hertuginnen av Highclere Castle i Hampshire inviterer to gjester til å bo i et av det 244 år gamle slottets 300 rom den 26. november.

Ifølge vertskapet vil gjestene bli behandlet «som kongelige», men de forteller at det ikke er wifi på slottet.

Prisen for luksusen er 150 pund, altså rundt 1600 kroner.

Da vil du bli servert drinker i salongen, tett fulgt av en tradisjonell middag i spisesalen. Du blir hele tiden fulgt av slottets egen butler.

Etter middagen får du servert kaffe i biblioteket, og deretter kan du trekke deg tilbake til en av suitene og flate ut i en luksuriøs seng.

LUKSUS: Suiten som gjestene kan trekke seg tilbake til etter middag og kaffe i biblioteket. Foto: AP

«Under oppholdet vil hertug og hertuginne Carnarvon fordype gjestene i den rike historien og arven til Highclere Castle med en privat omvisning i slottet», kan man lese i annonsen.

BRAKSUKSESS: «Downton Abbey» er en av tidenes største seriesuksesser. Foto: AP

For å få sjanse til å leie slottet, må man fortelle hvor lidenskapelig opptatt man er av «Downton Abbey».

Det mest kreative forslaget vinner.

Millioner av seere

«Downton Abbey» var en britisk dramaserie som ble sendt mellom 2010 og 2015.

I serien fulgte man livet til den aristokratiske Crawley-familien, samt deres tjenere.

Kostymedramaet hadde millioner av seere verden over, og filmen om Crawley-familien og tjenerne hadde premiere 13. september.