Se Haalands hat trick i vinduet øverst!



Det var liten tvil om at Braut Haaland var supertent før Champions League-debuten. Lagkompis Maximilian Wöber forteller at kaptein Andreas Ulmer var på luftetur med hunden og sin nyfødte baby tidlig på dagen før Champions League-kampen.

– En bil dukket plutselig opp. Vinduet ble rullet ned. Det var høy musikk. Erling satt inne i bilen. Han hørte på Champions League-hymnen på full guffe. For denne fyren handler alt om fotball. Det han gjør ute på banen er helt utrolig, sier Wöber til VG.

Etter tirsdagens hat trick var ikke Haaland mindre tent. I et innlegg publisert på Instagram skriver 19-åringen «For en kveld! Trenger du et hat trick? Ring meg», etterfulgt av et blinkefjes.

– Det er det sykeste jeg har vært med på i hele mitt liv, så jeg koste meg, for å si det sånn, sier Haaland til VG med et stort smil.

Hylles i media: – «wonderkid»

Haaland får toppkarakter på en skala fra 1 til 6 på spillerbørsen i Neue Kronen Zeitung : – Mål-monsteret slo til igjen. Hat trick i sin første CL-kamp som 19-åring. Bedre blir det ikke, skriver Østerrikes største avis.

Haaland har scoret 17 mål på ni obligatoriske kamper denne sesongen. Før kampen mot Genk hadde det anerkjente nettstedet Transfermarkt ham på en markedsverdi på 120 millioner kroner.

Den prisen gjorde trolig et byks tirsdag kveld.

Salzburger Nachrichten sparer heller ikke på superlativene. Avisen omtaler ham som «lagspissen». – Haaland fortsetter sitt utrolige drømmeløp.

Tyske Welt skriver:

– Hvis noen var i tvil om hva han kunne få til, bør Champions League-debuten gjøre det klart.

I britiske medier spares det heller ikke på kruttet når Haaland skal beskrives. Daily Mail omtaler ham som «wonderkid», mens

Nettstedet Sport 360 beskriver Haaland som «En 19-årig fjell av en mann»

Haaland debuterte på A-landslaget nylig. Han spilte fra start mot Malta og kom inn fra reservebenken mot Sverige. Han scoret ikke i noen av kampene.