– Hva er ditt budskap til Frp nå?

– Jeg mener det er viktig vi skal bygge broer i dette landet – de mentale broene og verdimessige broene. Det har jeg bidratt til de siste 20 årene og det har vært en viktig del av mitt politiske arbeid, sa Raja til et stort pressekorps på Oslo lufthavn.

– Jeg ønsker å ha Frp med på laget og bygge videre på det samarbeidet jeg og Solvik-Olsen startet i Transportkomiteen. Der bygde vi fysiske broer. Sammen med for eksempel Jøran Kallmyr, som har strukket ut en hånd om å lage en handlingsplan mot muslimhat, så tror jeg vi er på rett spor med å styre politikken i rett retning.

Til angrep på Frp

Det har stormet rundt Venstre-topp Abid Raja etter at han anklaget Frp for å drive «brun propaganda». I en ny kronikk tirsdag gikk han til nye angrep og skrev at det «stinker av Frps retorikk».

Uttalelsene har fått det til å koke i Fremskrittspartiet og har også skapt bølger i Venstre. Venstre-leder Trine Skei Grande valgte å avbryte et besøk til Island etter at saken ble kjent.

Tirsdag ettermiddag kom Raja med en helomvending hva gjelder bruken av ordene «brun propaganda». Da publiserte han et Facebook-innlegg hvor han tar selvkritikk for at han brukte uttrykket.

– Til de i Frp som er såret over det er jeg svært lei meg, skriver han blant annet i Facebook-posten.

Kom hjem onsdag

Mens debatten har rast her hjemme, har hovedpersonen vært på reise med Stortingets utenriks- og forsvarskomité i Afrika. Onsdag morgen landet Raja på Oslo lufthavn.

I en improvisert pressekonferanse i ankomsthallen gjentok Raja beklagelsen for å ha brukt uttrykket «brun propaganda».

– I et intervju med NRK sa jeg dette med at når de (Frp) fremmer brun propaganda, så skal jeg tale dem imot. Jeg burde ha brukt begrepet «når de fremmer fremmedgjørende retorikk», for jeg tror innholdet er det samme. Jeg mente overhodet ikke å sikte til noe med Hitler og den type ting og derfor klargjorde jeg det på Facebook i går. De Frp-erne som har vært såret over det har jeg sagt jeg er lei meg overfor, sier Raja.

