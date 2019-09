Det var etter tips om matvarefusk at kommunen gjorde en inspeksjon der flere mangler ble avdekket, melder svensk P4.

Det var under denne inspeksjonen at kommunen også merket seg at flere av produktene hos grensehandelbutikken som var i strid med lovgivningen.

Blant annet ble de funnet over et tonn med lammekjøtt med lovstridig datostempling.

– Dette er svært alvorlig. Vi som forbrukere må kunne se hvilken produksjonsdato maten vi kjøper og spiser har. Hvis denne ikke er riktig vet vi ikke hva vi putter i oss, sier etterforsker i saken, Catharina Kjelsson til P4 Jämtland.

Hun forklarer at de nå skal gjennomføre en grundig utredning i saken. Butikken ble stengt på dagen og kommunen har holder kontroll på butikklokalene og matvarene som er der.

– Man har gjort funn av skadedyr i samtlige lager hos butikken. Det være seg innsekter, melbiller og store mengder avfall. Vi ser ganske så alvorlig på dette. Vi har aldri sett noe lignende i vår kommune tidligere, sier miljøsjef i Åre kommune, Daniel Fackel til P4 Jämtland.

Storlien Handel sier til den svenske radiokanalen at de ikke vil kommentere saken.