Når MG etter planen lanserer seg i Norge i høst, får elbil-sultne nordmenn en ny bil å ta med i vurderingen. Da kommer nemlig crossoveren ZS EV til landet.

Så langt har vi fått vite fint lite informasjon om MGs planer, bortsett fra at de skal satse i Norge. Men utover dagen i dag skal vi få vite mer.

Broom-redaktør Knut Skogstad har nemlig tatt turen til Belgia, der MG skal presentere både bil og planer for et lite utvalg journalister.

Gikk konkurs i 2005

– Men aller først, Knut: MG er vel noe de fleste av oss forbinder med klassiske roadstere, ikke elbil?

– Det er nok helt riktig. Men det begynner også å bli lenge siden MG produserte små og sporty biler. I likhet med det meste annet av britiske bilindustri har de hatt noen veldig tøffe år, Ja, egentlig tiår. I 2005 gikk det som da var restene av MG konkurs, sammen med Rover. Etter ganske mye frem-og-tibake havnet de i Kina. Og det er den nye, kinesiske eieren som nå er i gang med et skikkelig MG-comeback i Europa, forteller Knut.

– De startet i Storbritannia og Irland for noen år siden, uten at det har gitt de helt store salgstallene. Men nå er det altså elbil, og dermed er Norge og noen flere land naturlige å satse i, legger han til.

Her er ett av de første, offisielle bildene av MG ZS EV. Dette er en kompakt crossover, på størrelse med blant andre Hyundai Kona.

Rekkevidde på 263 kilometer

– Hva vet vi om elbilen?

– Ganske mye, faktisk. ZS har vært på markedet en stund allerede, det nye er at den nå også kommer i elektrisk utgave. Den er i salg i Kina allerede, men MG har gjort endel endringer på modellen som skal selges i Europa, og altså Norge, forteller Knut.

ZS EV har en rekkevidde på opptil 263 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-metoden. Batteripakken er på 44,5 kWh. Den har CCS og Type2 uttak for lading, plassert i fronten på bilen. Ombordladeren er på 7,4 kW.

Slik ser det ut innvendig, vi regner med at materialkvaliteten vil gjenspeile at dette er en ganske rimelig bil.

Får vite prisene?

– Rekkevidden er altså en god del lavere enn på de beste konkurrentene. Dermed tror jeg MG må prise aggressivt hvis de skal ha noen muligheter til å slå seg inn i det norske markedet. Det begynner å bli ganske mange biler i denne klassen nå, samtidig som situasjonen i bruktmarkedet er en helt annen enn for bare et halvt år siden. Jeg er veldig spent på hva vi får vite om priser i dag, sier Knut.

Et annet spennende aspekt ved MG-satsingen i Norge er hvordan de planlegger å selge bilene. En litt kryptisk pressemelding tidligere i sommer, hinter mot at de tenker å kjøre rent nettsalg, med enkelte servicepunkter. Når lanseringen nå ikke skal være langt unna, har de temmelig sikkert kommet langt i denne planleggingen også.

Her blir MG ZS EV tatt på fersken, på E6 sør for Oslo. Foto: Privat.

Oppdaterer Broom-leserne i dag

– Du skal altså få se den i Belgia i dag. Men bilen har vært i Norge allerede den?

– Ja, det stemmer. ZS EV var en liten gjenganger hos oss i Broom i vår og sommer. Et veldig godt kamuflert eksemplar var nemlig lenge i Norge og ble knipset av flere våkne Broom-lesere. Den gangen gikk også spekulasjonene høyt rundt hva den egentlig gjorde i Norge så lenge. En av teoriene var at flere eksisterende importører vurderte bilen. Men slik det ser ut nå blir det ikke slik, derimot altså at MG skal stå for salget selv, sier Knut.

– Da regner jeg med at du har tenkt å oppdatere Broom-leserne igjen senere i dag?

– Helt klart! Foreløpig vet vi ikke programmet for dagen, men jeg satser på å både få en prøvetur med bilen – og at jeg får vite mer om både pris og lansering i Norge. Det er bare å følge med her på Broom!

