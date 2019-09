Pizzarestaurantens vinduer er blåst ut og lokalet er totalskadd innvendig. Flere personer sier til den danske avisen EkstraBladet at eksplosjonen kunne høres på lang avstand.

Selve eksplosjonen skjedde klokken 05:40 ifølge en beboer som bor rett over veien for pizzarestauranten og våknet av drønnet.

– Det var et voldsomt brak. Vi trodde først at det var et lyn som hadde slått ned. Naboene våre i underetasjen har fått smadret inn vinduene, og det er 15-20 meter fra pizzeriaet, sier han til EkstraBladet.



Dansk politi gjør undersøkelser på stedet og veien er sperret av. Hva som har ført til eksplosjonen er foreløpig uklart.