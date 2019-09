Mandag denne uken møtte den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) USAs tidligere president Barack Obama i Washington.

Hun ble kjent i august 2018 for å ha startet en skolestreik for klimaet som fikk mye oppmerksomhet, og som har utviklet seg til den verdenomspennende bevegelsen Fridays for future.

Tildelt pris

Tidligere denne uken mottok hun Amnestys gjeveste pris, «Ambassador of Conscience Award».

Under møtet med Obama får aktivisten stor skryt for sitt arbeid, som blant annet spurte om hvordan hun synes skolestreikene i New York og Washington har utartet seg.

Mottar skryt

– Du og jeg, vi er er et lag, sier Obama til Thunberg.

– Kjenner du til «fistbumping»? Tror du på fistbumping? fortsetter han.

Hvordan det foregikk kan du se i videoen øverst i artikkelen.

– Bare 16 år er hun allerede en av verdens fremste klimaforkjempere. Hun anerkjenner at hennes generasjon vil bære den største byrden av klimaforandringene, og er ikke redd for kraftige tiltak. Hun representerer visjonen til Obama-stiftelsen. Fremtiden formes av unge ledere som henne, skriver Obama på Twitter natt til onsdag.