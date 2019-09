– I løpet av de neste dagene vil vi gå inn i forhandlinger om å etablere en sterk sionistisk regjering og for å unngå en farlig antisionistisk regjering, sa Netanyahu på Likuds valgvake i Tel Aviv natt til onsdag.

– Det skal ikke bli og det kan ikke bli en regjering som støtter seg på arabiske partier, antisionistiske partier, fortsatte han.

Teller fortsatt

Statsministeren talte på grunnlag av valgdagsmålingene, som viser dødt løp mellom hans parti og Benny Gantz fra partiet Blått og Hvitt.

Rett før klokken 5 onsdag morgen var rett i overkant av en fjerdedel av stemmene talt, ifølge The Guardian. Da hadde Likud 28,42 prosent av stemmene, mens Blått og Hvitt hadde 25,4 prosent.

Det endelige valgresultatet ventes å komme i løpet av onsdag.

Kritiserte mediene

I talen sinn natt til onsdag sa Netanyahu at det har vært en tøff valgkamp og takket for støtten han har fått. Han kritiserte også mediene for å dekke valget fra rivalens side og mener at partiet gjorde «et godt valg til tross for den ensidige dekningen», skriver The Guardian.

Statsministeren har dominert israelsk politikk i en årrekke, og overtok i sommer plassen etter Israels landsfader David Ben Gurion som landets lengstsittende statsminister.

Ifølge The Guardian var et par hundre mennesker til stede på valgvaken under Netanyahus tale. I lokalet hang det israelske flagg og plakater med bilde av USAs president Donald Trump.

Netanyahu sa i talen at han kommer til å samarbeide med hans «gode venn» Trump i en eventuell regjering.