– Vi fikk inn melding om to personer i et følge, der en av dem skal ha skutt i været med et håndvåpen, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt.

Politiet fikk inn melding om hendelsen, som skjedde ved Grünerløkka, klokken 01.44 natt til onsdag.

– Vi har funnet en tomhylse. Det bekrefter at meldingen er reel, og at det var et ekte våpen, sier Sandnes til TV 2 klokken 02:30.



– Det er snakk om ett enkelt skudd, rett opp i været, og ikke rettet mot noen, fortsetter operasjonslederen.

Politiet har sperret av området. Ingen er så langt pågrepet.