– Vi skjønner ikke hvor stort dette er. Det er Champions League. 19 år og 58 dager. Debuterer med hat trick. En helt vanvittig prestasjon.

– Erling er spesiell

Brede Hangeland sparer ikke på superlativene. Den tidligere landslagsstopperen mener Norge har en fremtidig verdensstjerne i sine rekker etter at Erling Braut Haaland (19) scoret tre mål på én omgang i sin aller første kamp i Champions League.

– Det er ikke tilfeldig at han scorer mål i Champions League. Jeg er veldig imponert over to egenskaper han har, sier Hangeland, som analyserte scoringene til Haaland i TV 2s fotballstudio tirsdag kveld.

Se hele analysen i videovinduet øverst på siden!

Det er ingen tvil om at Haaland er den store snakkisen i Fotball-Europa etter den første runden av Champions League. Selv var han kort i svarene, sa at det føltes bra og at hemmeligheten er å jobbe hardt. Trener Jesse March var ikke like avmålt i svarene da han ble intervjuet av Sports Illustrated i dagene før kampen.

– Erling er spesiell. Han er et spesielt talent. Han er en spesiell fyr. Som 19-åring er han utrolig profesjonell. Jeg dro fra treningsanlegget vårt klokken seks i kveld. Vi hadde trening kl. 10 i dag, og han var fremdeles der i kuldebassenget for å forsikre seg om at han er fysisk forberedt. Det er det som gjør de beste unge spillere spesielle. Mentaliteten, fokuset på detaljene og ønsket om å bli den beste, sa Marsch.

– Vi har sett at han blir bedre og bedre. Han er på radaren til mange storklubber i Europa allerede. Her og nå er han med oss, og han er klar til å ha stor innflytelse i Champions League denne sesongen.

– Han er verdt så mye penger

Det er det ingen tvil om. Alle storklubbene i Europa har garantert skrevet navnet til Haaland med store bokstaver i overgangsmappene sine, og TV 2 Erik Thorstvedt tror millionene kan komme til å rulle.

– Det har begynt å rumle litt i analyse- og statsmiljøet. Dette er jo Mbappé, Salah det han holder på med. Nå kommer det til å ta helt av. Han er verdt så mye penger akkurat nå, sier Thorstvedt.

– Ja, hva snakker vi om da?

– Vi snakker om flere hundre millioner kroner, sier Thorstvedt.

– Når du gjør som dette, kommer alle til å «line» opp og melde sin interesse for han fyren her.