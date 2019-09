Venstre-veteran ut mot Raja etter Frp-angrepene: – Selvsagt for å posisjonere seg til å bli leder

Vihovde ledet valgkomiteen da Trine Skei Grande ble valgt til partileder i 2010. I dag er hun varaordfører i Haugesund.

Nå er det intern dragkamp i Venstre om å bli en del av den nye ledelsen som skal velges på landsmøtet i 2020.

Samtidig har det stormet rundt Abid Raja etter at han anklaget Frp for å drive «brun propaganda». I en ny kronikk tirsdag, gikk han til nye angrep og skrev at det «stinker av Frps retorikk». Uttalelsene har fått det til å koke i Fremskrittspartiet.

– Men om Abid blir leder i Venstre, kommer han til å skrive seg inn i historien som den som endelig klarte å ødelegge Venstre etter 135 år. Det er kanskje like greit, sa tidligere justisminister Per-Willy Amundsen til TV 2 onsdag.

Fremskrittspartiet og Siv Jensen har pekt på intern uro i Venstre.

– Vi ønsker ikke være en brikke i Venstres lederkamp. Dersom Venstre har et problem med å sitte i regjering med Frp, så får de ta konsekvensene av det, sa Jensen til TV 2 onsdag.

Nå går Venstres Vihovde ut og gir den teorien støtte.

– Både Venstres partileder Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg har uttalt at de ikke synes noe om utspillene fra Listhaug og Jensen om snikislamisering. Dette gjorde de før valget. Og i Venstre var vi glade for det. Hvorfor skulle Raja gå til angrep på Listhaug og Jensen nå - med samme tema - om han ikke har et ønske om å svekke egen partileder? sier Vihovde til TV 2.

VENSTRE-VETERAN: May Britt Vihovde har lang fartstid i Venstre, og satt på Stortinget fra 1997-2005. Foto: Venstre

Hun peker på at Raja i 2017 var en de første som gikk ut og sa at Venstre burde gå inn i regjering sammen med Høyre og Frp.

– Og vi har fått gjennomslag for vår politikk, for eksempel i miljøpolitikken og også når det gjelder at vi tar i mot flere flyktninger. Jeg ser ikke at regjeringen ikke følger opp regjeringsplattformen på disse feltene eller andre saker. At Raja går så hardt ut for å skape dårlig samarbeidsklima kan neppe komme av misnøye med gjennomslag. Så om han ønsker å fremstå som tydeligere enn Trine - så er det selvsagt for å posisjonere seg til å bli leder, fortsetter Vihovde.

Oppfordrer til å gå stille i dørene

Hun mener regjeringen og alle stortingsgruppene nå bør bruke tiden på gjennomføring av regjeringserklæringen og politikkutvikling.

– Å samarbeide handler om å gjøre hverandre gode. Det handler også om gode relasjoner mellom de som skal samarbeide. Her er det flere som nå bør gå stille i dørene, i flere parti. På grasrota i Venstre ønsker vi fokus på politikk, ikke på konflikt.