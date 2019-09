Det har stormet rundt Venstres Abid Raja etter at han anklaget Frp for å drive brun propaganda. Rajas uttalelser har fått innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim til å tenne på alle plugger.

I en kronikk i Aftenposten går Helgheim hardt ut mot Raja.

– Jeg har nok ikke sett en så stor polarisering siden krigen og det er spesielt at han bidrar til det i samme åndedrag som han ber om mindre polarisering og forsoning, sier Helgheim til TV 2.

– Sånn kan vi ikke ha det

Helgheim synes det er greit at partiene i regjeringen ikke er enige i alle saker, men han mener regjeringspartiene kan droppe disse karakteristikkene av hverandre.

– Det å koble et samarbeidsparti til brunskjorter og nazismen på den måten er hårreisende og drøyt. Sånn kan vi ikke ha det i norsk politikk, sier Helgheim.

Raja tar selvkritikk

Tirsdag ettermiddag publiserte Raja et nytt innlegg på Faceboook. Der tok Venstrepolitikeren selvkritikk for at han brukte uttrykket "brun propaganda". Helgheim mener beklagelsen var på sin plass.

– Jeg ser at Raja har gått ut på Facebook og sagt at han ikke mente dette med brun retorikk og koblingen til nazismen, men han har hatt lang tid til å tenke gjennom den saken, sier Helgheim.

Videre legger han til at Frp ikke er et fremmedfiendtlig parti.

– Det vi står for er ikke hat, rasisme og fremmedfiendtlighet, avslutter Helgheim.