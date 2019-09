Det er den anerkjente ARD-journalisten Hajo Seppelt som melder på Twitter at Johannes Dürr (32) er utestengt fra langrennssporten på livstid som følger av bloddoping. Dommen kommer fra Det østerrikske antidopingforbundet.

Dürr ble tatt i kjølvannet av dopingskandalen under VM i Seefeld tidligere i år som én av flere løpere.

Ifølge Seppelt opplyser Dürrs advokat at straffen ikke vil bli anket.

Dürr har ved to tilfeller blitt tatt for bruk av doping. Under OL i Sotsji i 2014 testet østerrikeren positivt for bruk av EPO. Dürr hadde tidligere gått inn til en overraskende tredjeplass under Tour de Ski. Straffen for den positive prøven var en utestengelse fra skisporten på fire år.

I forkant av VM i Seefeld i år fortalte Dürr i en dokumentar om sin egen dopingbruk. Senere viste det seg at Dürr dopet seg til det siste ved hjelp av legen Mark Schmidt.