Husker du Anders Lagerqvist fra Asker? Han forsøkte tidligere i høst å selge en Tesla han slett ikke ønsker å eie lenger, med en helt usedvanlig ærlig bruktbilannonse på Finn. Da vi i Broom snakket med ham den gangen, hadde annonsen hatt nærmere 44.000 visninger bare på noen dager.

Den gangen gikk det mot en løsning der Tesla ville ta bilen tilbake.

– Hei, Anders, hva er status – har du fått solgt bilen tilbake til Tesla?

– Nei, dessverre. Etter at jeg hadde akseptert tilbudet om 543.620 kroner innen den fristen de satte, fikk jeg tilbakemelding om at de anså tilbudet som avslått fra min side. Forklaringen på dette, var at de mente svaret innebar et mottilbud. De beklaget at vi ikke fant en løsning på dette, og ønsket meg «lykke til videre med bilsalg».

Tilbakebetaling av utlegg

– Hva var det de mente med mottilbud?

– I min aksept på tilbudet om å kjøpe bilen tilbake for 543.620 kroner sto det ingen ting som ikke tidligere hadde vært tatt opp som krav fra min side, så jeg er både overrasket og skuffet over at dette plutselig nå var blitt så viktig at det veltet avtalen, sier Anders til Broom.

– Hvilke tidligere krav var det snakk om?

– For det første å få utbetalt refusjon av utlegg til bompasseringer og drivstoff til leiebil i fjor sommer, utlegg som jeg ble lovet å få tilbakebetalt allerede den gangen. Disse pengene har Tesla ennå ikke refundert, hevder Anders.

Anders Lagerqvist fra Asker laget en svært ærlig annonse da han skulle selge sin Tesla. Foto: Privat.

"Mottilbud"

– I tillegg gjentok jeg kravet om å få dekket verditap i perioden bilen har vært usalgbar. Dette er fra hentingen 16. november 2017 til betaling for bilen er registrert. Jeg har også sagt meg villig til å gjøre fradrag her for fordelen med tross alt å ha brukt bilen i 43.000 kilometer. Jeg har også sagt meg villig til å betale mellomlegget opp til en tilsvarende bil med den største batteripakken, sier Anders, som beskriver utviklingen som «ganske oppsiktsvekkende»:

– Jeg hadde forventninger til at Tesla ville leve opp til den muntlige avtalen vi hadde. I mailen der de avslår å kjøpe bilen tilbake på grunn av «mottilbud», begrunner de dette med hjemmel i Avtalelovens paragraf 6. Men her snakker vi om en profesjonell aktør – Tesla – som handler med en privatperson. Da er det ikke Avtaleloven, men Forbrukerkjøpsloven som er rett grunnlag juridisk. Jeg er også ganske kritisk til at tilbakekjøpstilbudet ble endret underveis.

– På hvilken måte ble det endret?

– For det første var det ikke gitt noen tidsbegrensning i mailen med det opprinnelige tilbudet. Det fantes heller ingen «liten skrift» Tesla kunne dekke seg bak. Men etter at det ble skriving om saken i media, kom det plutselig en kort svarfrist – og etter min aksept hadde det tydeligvis vært litt «liten skrift» å ty til likevel!

Det har vært noen feilmeldinger i løpet av tiden Anders har vært Tesla-eier...

Lite imponert

– I det opprinnelige tilbudet om å kjøpe bilen tilbake for kr. 543.620,- sto det over hodet ingen ting som ga grunn til å tro at Tesla ville legge til ytterligere føringer og krav senere. Slikt måtte etter min mening ha vært detaljert beskrevet i tilbudet – i alle fall dersom man vil påberope seg avtaleloven som grunnlag for å «betrakte tilbudet som avslått», sier Anders Lagerqvist.

Han er derfor fremdeles motstrebende eier av en Tesla Model S som han slett ikke vil ha lenger. Som kunde er han svært lite imponert over hvordan Tesla har agert i denne saken.

Ikke svar

– Flere fåfengte reparasjonsforsøk over en periode på drøyt halvannet år er ille. Enda verre er det at feilene som ble reklamert på etter at bilen var hentet i november 2017 først ble gjort noe med 18 måneder senere – et tidsforbruk som er helt uakseptabelt i seg selv.

At man deretter velger å fortsette å bli sittende på sin høye hest, fremfor å komme inn i en positiv dialog for å finne en akseptabel løsning i fellesskap, synes jeg er veldig dårlig reklame for selskapet.

– Hva slags svar får du når du snakker med ansvarlige ledere i Tesla Norge?

– Så vidt jeg har forstått, er det en Nord-Europa-sjef som er i posisjon til å ta avgjørelser. Det har ikke lokale servicesjefer anledning til. Jeg har sendt mail om saken til ham, og har også forsøkt å ringe flere ganger for å få i gang en dialog – men har ikke lyktes med å få svar, hverken på mail eller telefon, slutter Anders Lagerqvist.

Hva sier så Tesla?

Vi har forelagt saken for Even Sandvold Roland, Senior Communications Manager Norway, hos Tesla. Han svarer slik:

– Kunden har blitt fulgt opp i henhold til våre rutiner, og saken hans har blitt vurdert av et team med både teknisk og juridisk kompetanse. Basert på denne vurderingen og vårt ønske om å gjøre kunden fornøyd, har vi gitt kunden flere forslag til løsninger.

– Vi understreker at tilbudet om tilbakekjøp ikke er trukket tilbake. Dersom kunden ikke er fornøyd med disse tilbudene, står han fritt til å få saken sin prøvet i klageinstansene som er tilgjengelig for norske forbrukere.

