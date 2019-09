For 15 måneder siden ble skilpadden Sybil søkk vekk fra sitt hjem i Wraysbury i England.

– Sybil bare forsvant fra hagen en dag, forteller matmor Catherine Painter til ITV News.

Painter lette etter Sybil over alt, men begynte etter hvert å miste håpet om å få sin firbente venn tilbake.

Så la den lokale dyrebeskyttelsen ut et bilde av en skilpadde som var funnet, og det bare noen gater unna hjemmet hun hadde vandret fra for over et år siden.

Posten ble delt og bekjente som lurte på om det faktisk kunne være Sybil som var funnet, tok kontakt med Painter.

– Jeg trodde ikke at det kunne være henne, sier Painter.

Men det viste seg altså at det var Sybil som var funnet og lørdag ble hun gjenforent med matmor Catherine Painter og de fire andre skilpaddene hun bodde med før hun rømte hjemmefra.

Nå forteller Painter at hun vil ta grep for å sikre at Sybil ikke forsvinner igjen. Hun forteller ITV News at hun skal sørge for å microchippe skilpadden.