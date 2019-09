Red Bull Salzburg - Genk (6-2 kampen pågår)

Man kunne se det allerede før kampstart.

Erling Braut Haaland (19) gliste på vei ut fra spillertunnelen til sin aller første kamp i Champions League. Det var kanskje ikke så rart.

Historisk kveld

For i løpet av 45 magiske minutter leverte 19-åringen fra Bryne tre scoringer i sin aller første kamp i Champions League.

– Det er jo nesten ikke til å tro. og måten han gjør det på er ekstremt imponerende. Det er verdensklasse. Han har så mye kraft og fart at han er ekstremt vanskelig å stoppe om han før de rette ballene å jobbe med, og så er han en meget god og smart avslutter, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

TOK IMOT FANSENS HYLLEST: Erling Braut Haaland. Foto: Krugfoto

Med det ble Haaland (19 år og 58 dager) den tredje yngste til å score hat trick i Champions League etter store navn som Raul (18 år og 113 dager i 1995) og Wayne Rooney (18 år og 340 dager i 2004). Det melder Opta.

Han blir samtidig historiens yngste spiller til å score hat trick i løpet av én om gang i alle de europeiske cupturneringene.

Haaland deler også en annen rekord med Rooney: han er nemlig den andre tenåringen i historien som scorer hat trick i sin første kamp i Champions League.

– Dette er en eventyrhistorie. Han er født i Leeds i 2000 og oppvokst på Bryne. Akkurat nå, etter denne omgangen, så er Erling Braut Haaland kongen av Champions League. Det er utrolig, sa Brede Hangeland i TV 2s Champions League-studio.

Der var det halleluja-stemning etter nordmannens forbløffende prestasjon.

– Det er så mange som legger merke til ham i Europa nå. Akkurat nå er Braut Haaland verdt flere hundre millioner kroner, sa Erik Thorstvedt.

20 minutter før full tid ble Haaland tatt av banen til stående ovasjoner og voldsom jubel.

Ellevill førsteomgang

Det tok ikke lang tid hjemme på Stadion Salzburg før fansen, som allerede har trykket Haaland til sitt bryst etter elleve mål på sju kamper i hjemlig serie, kunne hylle sin nye helt.

For det tok bare ett minutt og 41 sekunder før nordmannen iskald satte inn sin første scoring for kvelden. I løpet av de første 45 mimuttene fikk Haaland vist hvorfor han regnes som et av de største spisstalentene i Europa.

Med hurtighet og stoisk ro satte Haaland inn nummer to halvtimen ut i kampen alene med Genk-keeper Gaetan Coucke. Like før pause pirket Haaland inn hat tricket etter herlig forarbeid av Hee-Chan Hwang.

Den første omgangen ble en målfest, og ved pause stod det 5-1 til Haaland og Salzburg mot Sander Berges Genk.

Målene fortsatte å renne inn også etter pause, og med 20 minutter igjen stod det 6-2 til Salzburg.

