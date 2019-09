Napoli straffet Liverpool: – Nå er han bare to bak Maradona

Napoli – Liverpool 2-0:

Artikkelen oppdateres!

Oppgjøret mellom Napoli og Liverpool i gruppe E ble sjanserikt og intenst. Til slutt kunne Napoli juble for seieren etter at publikumshelten Dries Mertens scoret kampens første mål fra straffemerket åtte minutter før slutt, og innbytter Fernando Llorente utnyttet en sjelden miss av Virgil van Dijk og punkterte kampen med sin 2-0-scoring på overtid.

– Mertens er umåtelig populær i Napoli, og har nå scoret mål nummer 113 for Napoli. Det er bare to bak Diego Maradona. Det sier litt om hvilken spiller Dries Mertens er, og hvilken betydning han har for Napoli, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker om Mertens scoring.

– For en åpning Napoli fikk på denne turneringen. Carlo Ancelotti la en slagplan som fungerte, poengterte han.

– Det var gøy å se hvordan Napoli allerede fra starten tok tak i kampen. Men Mertens, wow. Han var god i dag. Napoli vant denne kampen fullt fortjent, sa TV 2-ekspert Petter Myhre.

– For en nydelig omgang!

Napoli trodde de hadde tatt ledelsen allerede etter seks minutter etter en kanonade mot Adrian i Liverpools mål. Til slutt endte ballen opp hos Hirving Lozano, som headet ballen i nettet, men dommer Felix Brych annullerte korrekt for offside.

Resten av omgangen ble preget av et høyt tempo og en rekke sjanser til begge lag. Men utrolig nok endte den intense og og svært underholdende førsteomgangen på Stadio San Paolo målløst.

– For en nydelig 0-0-omgang. Det var intensitet, gode tekniske offensive detaljer, og krigervilje fra begge lag, oppsummerte TV 2-ekspert Petter Myhre etter de første 45 minuttene.

Like etter pause var Napoli svært nære scoring da Mertens avsluttet fra kloss hold. Liverpool-keeper Adrian avverget scoring med en mesterlig redning.

Ti minutter ut i omgangen kontret Liverpool. Sadio Mané og Mohamed Salah stormet frem. Pasningen fra Mané gjennom til Salah ble imidlertid litt for dårlig, og Liverpool misbrukte kjempesjansen.

Etter 64. minutter utnyttet Salah en elendig tilbakepasning av Manolas. Liverpool-stjernen avsluttet fra skrått hold. Napoli-keeper Meret reddet på mesterlig vis.

I det 79. minutt fikk Napoli straffespark etter at Andy Robertson felte José María Callejón innenfor 16-meteren. Dries Mertens tok straffesparket. Liverpool-keeper Adrian var nær ved å redde, men ballen snek seg i mål.