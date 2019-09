Oilers - Storhamar 4-2

Kristiansen gledet seg som et barn før comebacket i DNB Arena etter overgangen fra Sparta. Han kunne glede seg like mye etterpå.

30-åringen scoret det siste målet i 4-2-seieren mot Storhamar, som av mange regnes som en klar kandidat til å vinne serien og NM denne sesongen.

– Det var deilig. Jeg har mye følelser når jeg spiller, og endelig satt den der. Det var bedre enn sex! sa en spøkefull Kristiansen til TV 2 etterpå.

Oilers' David Morley var kampens beste med to assists og én scoring.

– Oilers var eget gode i kveld. De var aggressive og hadde mye selvtillit. Alt i alt var det liten tvil om at de vant fortjent, sa TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik.

Storhamar yppet seg

Storhamar tok ledelsen etter fire minutter ved Phil Marinaccio, men jubelen stilnet fort. To minutter senere utlignet David Morley, før det ble 2-1 ved Patrick Ulriksen etter tolv minutter. Den stillingen holdt seg til pause.

I midtperioden fortsatte Oilers å trykke på og ledet skuddstatistikken klart. Men så kom Marinaccio seg løs igjen og utlignet til 2-2 14 minutter ut i perioden.

Kristian Forsberg slo en feilpasning i angrep, pucken endte hos Marinaccio, som gikk rett på mål, fintet keeper og scoret. Nådeløst effektivt.

Underholdningen fortsatte i DNB Arena. Nolan Zajac sendte igjen Oilers i ledlesen da han fullførte et flott angrep like før perioden var over.

Da det gjensto 12:20 av kampen var det Tommy Kristiansen som kunne banke inn 4-2 i sitt comeback på hjemmeisen til Oilers.

Oilers vant skuddstatistikken suverent i alle periodene og var det dominerende laget. De har nå åpnet med tre strake seire i ligaen.