Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal (27) og strekspiller Kari Brattset (28) har forlenget kontraktene sine med ungarske Györ, melder klubben.

Begge to er nå under kontrakt til 2022. De sier til klubbens hjemmeside at de er imponert over håndballprofesjonaliteten der.

Györ har dominert europeisk klubbhåndball i en årrekke og er regjerende mestere i Champions League.

– Det er flott for norsk håndball at norske landslagsspillere fortsetter i verdens beste kvinneklubb. De norske spillerne er jo også en del av årsaken til at de er best, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Danske Kari Mette Hansen har også forlenget med ungarerne.