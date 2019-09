Fredag skapte Abid Raja (V) storm med sin uttalelse om at Frp kommer med «brun propaganda».

Samtidig har Venstre-leder Trine Skei Grande vært på Island.

– Jeg har ingen ting å si ut over det jeg sa på lørdag: Erna har sagt at nå må vi skru ned konflikten, og det skal jeg bidra til, sa hun til TV 2 tidligere tirsdag.

Samme ettermiddag får TV 2 opplyst at Trine Skei Grande avbryter resten av sitt Island-besøk.

Venstre-lederen reiser hjem fra Island tirsdag kveld.

Klokken 17 norsk tid skulle Grande ha deltatt i en paneldiskusjon med Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir, Finlands likestillingsminister Thomas Blomqvist og generalsekretæren i Nordisk råd, Paula Lehtomäki.

Panelet arrangeres i forbindelse med en konferanse som tar for seg virkningen av #MeToo-bevegelsen, men Trine Skei Grande deltar nå ikke likevel.

Sterke reaksjoner

Det er foreløpig ikke klart om det er Abid Rajas utspill som er grunnen til at Grande nå reiser hjem fra Island.

Rajas utspill om at Frp kommer med «brun propaganda» fikk flere politikere i Frp til å reagere. Da Venstre-lederen uttalte at partiet ikke har noe å beklage, skapte det ytterligere reaksjoner.

– Det er helt uakseptabelt at Venstres leder nå stiller seg bak Raja sine uttalelser, sa Frp-leder Siv Jensen da.

Statsminister Erna Solberg har også måttet gå ut og kommentere situasjonen mellom de to regjeringspartiene.

– Jeg er uenig i uttalelsene Frp kom med i valgkampen. Det er likevel feil å hevde at dette er brun propaganda, sa statsministeren til TV 2 i helgen.

Tar selvkritikk

Til tross for at statsministeren ba sine regjeringspartnere om å roe gemyttene, kom Abid Raja med en kronikk i Aftenposten tirsdag morgen, der han stod ved sin ordbruk.

Tirsdag ettermiddag tok han derimot en helomvending hva gjelder bruken av ordene «brun propaganda». Da publiserte han et Facebook-innlegg hvor han tar selvkritikk for at han brukte uttrykket.

– Til de i Frp som er såret over det er jeg svært lei meg, skriver han blant annet i Facebook-posten.