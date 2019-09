De siste dagene har det oppstått en betent situasjon mellom Venstre og Frp som følge av et utspill fra Abid Raja (V) hvor han beskylder Frp for å komme med «brun propaganda».

Tirsdag ettermiddag skriver Venstre-toppen på Facebook at han tar selvkritikk for bruken av uttrykket.

– Til de i Frp som er såret over det er jeg svært lei meg, skriver han i Facebook-posten.

Bakgrunn: Abid Raja: – Det stinker av Frps retorikk.

Sterke reaksjoner

Venstre-toppen brukte uttrykket om Frp i et intervju med NRK fredag, noe som fikk Frp-politikere til å reagere. Da Venstre-leder Trine Skei Grande nektet å beklage Rajas utspill ble konflikten enda mer betent.

I sitt Facebook-innlegg tirsdag ettermiddag understreker Raja at det ikke var i hans tanker at det skulle trekkes paralleller fra hans utspill til Hitler og nazisme.

– Det var faktisk så fjernt for meg at jeg ikke klarte å se at den kom, skriver han.

Står ved poenget

Facebook-innlegget kommer samme dag som Raja hadde en kronikk i Aftenposten, hvor han fastholdt bruken av ordene «brun propaganda» og utfordret Erna Solberg til å ta avstand fra Frps retorikk om snikislamisering.

Samtidig som Raja nå beklager bruken av uttrykket understreker han at han fortsatt står for poenget om at ordet «snikislamisering nører opp under særs fremmedfiendtlige holdninger står seg likefullt», skriver han.

– Jeg håper også Frp'ere er lei seg overfor de muslimer som er såret over begrepsbruken, skriver Raja.