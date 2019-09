De siste dagene har det oppstått en betent situasjon mellom Venstre og Frp etter at Abid Raja (V) beskyldte Frp for å komme med «brun propaganda».

Utspillet fikk flere i Frp til å reagere, og da Venstre-leder Trine Skei Grande nektet å beklage sin partifelles utspill ble situasjonen mer tilspisset.

Vil ha ro

Statsminister Erna Solberg har bedt begge parter om å roe ned konflikten. Til tross for dette kom Abid Raja med et nytt utspill tirsdag.

I en kronikk i Aftenposten tirsdag skrev Venstre-toppen blant annet at det ikke er noen anstendighet over retorikken til Siv Jensen og Sylvi Listhaug.

Tirsdag måtte statsminister Erna Solberg svare på spørsmål fra pressen om den opphetede situasjonen.

– Ganske mye feil

Statsministeren sier blant annet at karakteristikker som «brun propaganda» er unødvendig i et regjeringssamarbeid, slik hun allerede har understreket i en uttalelse.

– Så mener jeg også at han gjør ganske mye feil i måten han skriver artikkelen sin i forhold til mitt engasjement, og hva jeg har gjort, ikke minst i forhold til spørsmålene om inkludering. Vi har en stor jobb som pågår nå for å modernisere inkluderingsarbeidet for å sørge for at flere som kommer til dette landet skal klare seg bedre.

Blant annet trekker Solberg frem at Norge tar imot mange kvoteflyktninger.

– I så måte tenker jeg at han tar feil i det han sier og jeg synes det er unødvendig at vi nå skal ha en debatt som vi faktisk tok unna og var tydelige på allerede i valgkampen.

Saken oppdateres.