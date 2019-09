Se LASK-Rosenborg på TV 2 Zebra og tv2sumo.no torsdag fra kl. 18.30.

Grunnen virker banal, men tas på det største alvor av klubbledelsen i LASK Linz.

Pogatetz, med over 60 landskamper for Østerrike, droppet bevisst å stille opp til en obligatorisk UEFA-fotografering i forkant av at Europaligaen starter.

Først ble han vraket til helgens 2-0-seier mot Sturm Graz, før han ble ilagt ytterligere straff etter en samtale søndag: Suspendert fra trening med laget og kamp i én uke.

– Det er respektløst overfor laget og klubben. Emanuel er en erfaren spiller, og må forklare seg, sa trener Valerien Ismael i helgen.

Forklaringen var tydeligvis ikke god nok, selv om klubbens visepresident Jürgen Werner prøvde å dysse det ned.

Forstyrret samholdet

I østerrikske medier, deriblant Sky, blir det spekulert i om det er signeringen av Peter Filipovic, en konkurrent om plassene i forsvaret, som er årsaken til at 36-åringen protesterer. Filipovic spilte på Pogatetz' plass i helgen.

– En av de store styrkene til LASK er samholdet, skriver sportsredaktør i lokalavisen Oberösterreicher Nachrichten, Günther Mayrhofer i sin spalte.

– Emanuel Pogatetz forstyrret roen i laget med sin oppførsel, og dette er spilleren som har fått en toårsavtale som mentor og forbilde for de unge spillerne.

Forsvarskjempen, som kommer fra Linz, har uttalt at han ønsker å avslutte karrieren i klubben i hjembyen, selv om han ikke lenger kan spille like mange kamper. Drømmen om å avslutte med Champions League gikk imidlertid i knas med tapet for Club Brugge i siste hinder, etter en imponerende seier mot Mesterliga-gjenganger Basel i kvalifiseringsrunden.

I Europa har Pogatetz startet tre av fire kamper, mens det i ligaen bare er blitt to innhopp så langt denne sesongen for laget som ligger på andreplass bak Erling Braut Haalands Red Bull Salzburg.

Han har likevel vært symbolet på en klubb som har hatt oppsving i resultatene de siste sesongene. En klubb tuftet på lokal kraft og lidenskap, med andreplass forrige sesong beskrevet som et «fotball-mirakel».

«Mad Dog»

Men mannen som har fått kallenavnet «Mad Dog» er ikke ukjent med kontroverser.

– Han er ikke en spiller som har problemer med å gjøre upopulære ting, sier ekspert for østerrikske Sky, Manuel Ortlechner.

For den jevne fotballsupporter i Norge er nok Pogatetz mest kjent for tiden i Middlesbrough fra 2005-2010.

Selv om det ble 123 ligakamper for Boro er det som huskes best den grusomme taklingen på Manchester United-talentet Rodrigo Possebon i ligacupen i 2008.

Possebon slapp fra det uten langvarige mén, men det var en takling som fikk Sir Alex Ferguson til å fyre på alle sylindre.

– Jeg har sett taklingen på TV, men vil ikke se den igjen. Den var bare helt forferdelig, sa skotten.