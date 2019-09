Prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark er ferdigstilt

Tirsdag deltok både Dronning Sonja og prinsesse Ingrid Alexandra i markeringen av at prinsessens Skulpturpark er ferdigstilt.

I juni 2019 kom de siste skulpturene på plass, og Skulpturparken rommer nå 12 skulpturer.

Rundt 100 barn var til stede i parken i tillegg til mange voksne. Kongens Gardes musikkorps stilte med musikk.

– Jeg erklærer herved denne parken for ferdig, sa prinsessen.

For å markere åpningen klippet prinsesse Ingrid Alexandra et bånd laget av blomster og planter fra Slottsparken.

Tre nye skulpturer

Skulpturene i parken er et resultat av tegnekonkurranser blant 5. og 6. klassinger i alle landets fylker.

Av 2500 bidrag ble tre skulpturer valgt ut til å bli de siste som skal pryde Slottsparken.

UNG KUNSTNER: Lise Margrethe Kvernvold har lagd «Tallblyant på rømmen» Foto: TV 2

«Tallblyant på rømmen» er laget av Lise Margrethe Kvernvold fra Vaulen skole i Stavanger.

«Munnben» er formgitt av Emma Sofie Nesse Torgersen fra Tysnes skole i Tysnes kommune i Hordaland.

«Rar benk» av August Kristoffer Mortensen Vassdal på Paradis skole i Fana i Bergen kommune.

Lise Margrethe Kvernvold fra Vaulen skole i Stavanger er en av tre som fikk skulpturen sin realisert i Slottsparken i år.

– Jeg prøvde å lage noe som ikke alle har lagd før, sier hun til TV 2.

Kvernvold forteller at synes det var veldig stas å møte de kongelige.

– Jeg synes det var veldig spennende å møte dronningen og prinsessen. De sa til meg at de synes skulpturen var kreativ, så det var veldig hyggelig, sier hun og smiler.

Ble hedret

Alle de tolv kunstnerne ble hedret på Slottet i forkant av åpningen. De mottok også en utmerkelse fra dronningen og prinsessen.

Skulpturparken er en gave fra Sparebankstiftelsen DNB gitt i forbindelse med Kongeparets 25-årsjubileum i 2016. På åpningen hedret x de unge kunstnerne.

– Jeg må innrømme at jeg er litt misunnelig på dere unge kunstnerne som har fått deres egen skulptur her i Slottsparken, sa administrende direktør André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB under åpningen.

– Det er ikke noe prosjekt som får meg i like godt humør som skulpturene i denne parken. De er så glade, morsomme, fargerike, tankevekkende og optimistiske. Jeg tror ikke noen kan ha en dårlig dag etter å ha gått gjennom denne parken, sier Støylen.

HEDRET: Dronning Sonja og Prinsesse Ingrid Alexandra deler ut en oppmerksomhet til de barna som har eget skulptur i skulpturparken i store festsal. Christian Mathias Andresen fra Moss Internasjonale skole, Helene Breen Brudevoll fra Botne skole og Emma Sofie Nesse Torgersen fra Tysnes skole mottok en utmerkelse. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Åpnet i 2016

19. mai 2016 åpnet prinsesse Ingrid Alexandra skulpturparken som ligger i Slottsparken i Oslo.